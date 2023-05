Al Lions Club Bra Host la storia del dottor Lucio Mastrolia, paladino di solidarietà

Queste sono le storie che vorremmo raccontare ogni giorno. Quelle belle, pulite, che fanno bene al cuore. Storie di gente straordinaria che agisce in modo ordinario per il bene degli altri.

È nato a Salerno nel 1956 e nella vita ha sempre avuto le idee chiare. Studiando, esame dopo esame, si laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e Lode all’Università degli Studi di Perugia. La sua carriera lo porta in Piemonte, dal 1989 vive a Bra e, dopo aver lasciato l’impiego pubblico nel 1998, si occupa di odontoiatria nella provincia di Cuneo, come libero professionista.