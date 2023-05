Borgo San Dalmazzo, festa in municipio per i cento anni di Giovanni Bertaina

"Sono Giovanni Bertaina, nato il 30 aprile 1923". Lo ha ripetuto più volte con gli occhi lucidi alla festa di compleanno che la sindaca Roberta Robbione e l'assessora Michela Galvagno gli hanno organizzato nella sala Giunta del Comune di Borgo San Dalmazzo oggi, venerdì 5 maggio.

Perché 100 anni non si compiono tutti i giorni.

Nato a Vernante, in località Palanfrè, dove tutti lo conoscono come "Gian et Nissia", figlio di Venanzia. Il piu grande di quattro fratelli: Stefano, Giuseppe e Giacomo. Unico ancora in vita.

Da giovane badava alle mucche, poi si è trasferito a Borgo dove ha lavorato alla Bertello e in altre aziende. Non si è mai sposato. "Ma tante donne mi giravano intorno", tiene a precisare.

Alla festa in Comune c'erano i parenti e i vicini di casa, che ogni giorno si assicurano che stia bene. "Sono i suoi angeli custodi, ci teniamo a ringraziare le famiglie Bertaina, Dalmasso e Viale", dicono le nipoti.

Giovanni Bertaina, "Barba Gian" per tutti, infatti vive ancora da solo, non vuole saperne di case di riposo.

Fino a settembre dello scorso anno si faceva da mangiare in autonomia, ora lo aiutano le nipoti Venanzia e Giuseppina.

Gli hanno anche rinnovato la patente, ma per precauzione non prende piu la macchina: "L'ultima volta che ho guidato è stato nel luglio scorso per andare a fare l'orto a Palanfrè".

Domenica 30 aprile ha festeggiato i 100 anni a Robilante, a casa del fratello. C'erano i sei nipoti Adelina, Giuseppe, Cristina, Venanzia, Giuseppina e Nicolina. Sono arrivati anche i parenti dalla Francia: tanti pronipoti e persino il trisnipote Marius, di soli 3 mesi.

"Grazie a tutti, vi auguro di vivere in salute, vicino a Gesù Cristo", ha augurato ai presenti. Molto devoto e morigerato, ha voluto comunque brindare in Comune con un bicchiere di spumante. "Ora il mio obiettivo è arrivare a 120 anni", ha concluso ridendo.