Borgo San Dalmazzo, il guardiamarina Gabriele Pepino ricevuto in municipio

La sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione ha ricevuto questa mattina in Municipio il borgarino Gabriele Pepino, Guardiamarina in forza presso la Marina Militare Italiana, che ha comandato il Picchetto del Reparto d’Onore della 1^ Compagnia Onori di Roma in occasione della recente visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Borgo San Dalmazzo.

“È stata un’emozione davvero unica – ha dichiarato Gabriele Pepino – la mia Compagnia solitamente presta servizio nelle occasioni ufficiali alle quali presenzia il Capo dello Stato, ma poter accogliere il suo arrivo nella mia città è stato davvero un grande onore”.