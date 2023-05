Cuneo, il Comune si appella ai cittadini per migliorare i servizi digitali

Il Comune di Cuneo propone un momento di ascolto attraverso la compilazione di un breve questionario on line finalizzato ad indagare l’esperienza di cittadini nella fruizione dei servizi digitali rilasciati.



Il questionario (disponibile a questo link) è uno strumento utile per conoscere che cosa pensano i cittadini dei servizi digitali che utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso (quante volte si accede a servizi on line, quali servizi sono maggiormente utilizzati), i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti.



«La digitalizzazione degli Enti pubblici e l’erogazione di servizi digitali a misura di utente – dichiara l’Assessore all’Innovazione Andrea Girard - riveste oggi sempre maggiore importanza. Per questo abbiamo deciso di metterci in discussione e, attraverso il questionario, capire cosa pensano i nostri concittadini dei servizi che eroghiamo, quali criticità o problematiche esistano e intervenire di conseguenza. Questo è un momento storico fondamentale, soprattutto alla luce delle misure previste dal PNRR per incentivare e supportare la transizione al digitale di Comuni e PA locali. Abbiamo in previsione di rilasciare nuovi servizi digitali e, soprattutto, di rivedere l’impostazione del nostro sito web, il cuore della comunicazione verso la cittadinanza. Non vogliamo commettere errori, per questo riteniamo che sia fondamentale conoscere l’opinione degli utenti e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali in moda da migliorarne efficacia ed efficienza».



Il questionario rimarrà attivo sul sito fino al 9 giugno, raggiungibile tramite l’apposito banner presente in home page.