La cooperativa sociale "Il Melograno" cerca professionisti appassionati di educazione artistica e di laboratori creativi per bambini

La Cooperativa sociale "Il Melograno" di Cuneo è alla ricerca di professionisti appassionati di educazione artistica e di laboratori creativi per bambini.

"Selezioniamo - spiegano - proposte di attività artistiche coinvolgenti e stimolanti per bambini di diverse età! Se dimostri un forte background nel campo dell'arte, dell'educazione o dell'animazione e hai esperienza nella gestione di laboratori creativi per bambini, sei il/la candidato/a perfetto/a per unirti alla nostra squadra!”

Per informazioni è possibile chiamare il numero 371 4244717 o scrivere una email all'indirizzo info@take5cuneo.it

