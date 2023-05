La Società Operaia di Valdieri festeggia 140 anni

Fra le tante Associazioni presenti sul territorio del Comune di Valdieri di importante valore ai fini sociali, vi è la Società Operaia del Muto Soccorso fra gli Operai ed Agricoltori di Valdieri. Come tutte le Società Operaie sparse nel territorio Italiano, erano nate durante l’avvento della Rivoluzione Industriale nella metà del 1800, in aiuto alle classi lavorative, per sopperire alle carenze dello Stato sociale, soprattutto in aiuto ai lavoratori in caso di incidenti sul lavoro e malattie.

Con il passare degli anni, le Società Operaie, hanno subito dei cambiamenti strutturali, ovvero oltre alla parte assistenziale sociale, si sono sviluppate nuove funzioni in ambito culturale e ricettivo, coesione sociale , di ritrovo, attraverso il gioco e la lettura. Anche quella di Valdieri ha avuto un suo percorso iniziato nell’Aprile del 1883 anno della sua fondazione per arrivare fino ai giorni attuali.

La sua storia intrisa dagli aspetti famigliari del territorio e di milioni di storie di cui l’hanno costruita. Trasformatasi da un deposito per viveri ad una trattoria Bar come luogo di ritrovo per l’allegria e lo svago delle feste, e del dopo lavoro ancora attualmente permette alle persone di passaggio di dare ospitalità,e di regalare gioie, giochi, risate. Attualmente alla parte assistenziale si è aggiunta anche la parte Tecnica, Legale e Grafica Comunicativa, che sta ampliando l’offerta anche grazie ad internet ed alle proprie pagine WEB della società stessa su tutto il territorio della Valle Gesso.

Per questo nel ricordo del tempo, e nell’amicizia Sabato 13 Maggio la Società Operaia di Valdieri taglierà il traguardo dei suoi 140 anni di vita. Un cammino che non si è ancora fermato e scandito dal tempo e da una stretta di mano