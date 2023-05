Lo straordinario successo di Bustric all’Iris di Dronero

Lo scorso sabato 29 aprile il cinema teatro Iris di Dronero ha ospitato l’artista internazionale Sergio Bini, in arte Bustric, per l’ultimo spettacolo della rassegna magica Sim Sala Blink, organizzata da Blink Circolo Magico.

Così, tutti hanno visto sul serio la pulce funambola camminare su di un filo cimentandosi in una “Passeggiata al chiaro di luna”, quella cannone sparata in aria che è atterrata a bordo una mongolfiera, quella spogliarellista con il suo numero in perfetto stile Moulin Rouge,… tutti, in pochi istanti, hanno imparato e cantato il simpatico ritornello della canzone dello gnomo Bibù!