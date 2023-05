Le "Metamorfosi" dell'artista Francesco Segreti pronte a nuove sfide

Si è chiusa domenica 23 aprile la mostra Metamorfosi, ospitata nella sala mostre del Collegio dei Geometri a Cuneo, un luogo che negli anni, grazie alla disponibilità del Collegio e al lavoro costante del geom. Guido Molineris, si è saputo ritagliare uno spazio tra i ristretti circoli del mondo dell’arte contemporanea cuneese, della città in particolare.

Il progetto Metamorfosi, firmato Etharts - Francesco Segreti, e presentato in anteprima ad agosto 2022 a Mondovì Piazza, ha visto la realizzazione (e quindi il nuovo inizio, trattandosi di metamorfosi) per questa “prima” cuneese, di un percorso che da tecniche e materiali tradizionali (scultura, pittura, legno, colore), attraverso un passaggio intermedio (lavori in cartapesta, corde, con opere più concettuali), evolve verso un’interazione tra installazioni e visitatore, in cui il materiale ed il colore diventano pretesto ed il linguaggio è quello metafisico, sospeso tra luci ed ombre.

L’ultima parte è un video, che è stato realizzato trattando alcune fotografie in maniera pittorica, cioè attraverso modifiche che gradtamente rivelano colori, linee, segni, a partire da una sequenza ordinaria; in questo modo l’idea è quella di ricongiungersi al punto originario, in una rivisitazione contemporanea di tecniche tradizionali. La mostra ha avuto un discreto riscontro, con un pubblico, attento ed interessato, soprattutto riguardo alle installazioni “Cuore sacro” e “Chimere”, corpo centrale dell’esposizione.

Il prossimo passaggio, la cui sede deve ancora essere individuata, nelle intenzioni del “colpevole” – Francesco Segreti – e della sua “complice” – Marzia Barabin -, dovrebbe essere quello di dare movimento alle installazioni che già presentano diversi richiami alle opere di land art che i due hanno realizzato sul percorso de “La draio de l’estelo” tra Sancto Lucìo de Coumboscuro e Rocca Stella, in valle Grana.

"Anche stavolta - dicono - lamentiamo la mancanza di critica - che sarebbe davvero un grande stimolo, ed una crescita oltre il tempo limitato dell’esposizione -, l’assenza di un dialogo, che evidenzi gli aspetti negativi o ripetitivi nelle opere di chi si cimenta in linguaggi artistici, senza la pretesa di essere artista, definizione che solo il tempo può dare. Il prossimo passo è nella ricerca di spazi in cui poter provare a portare il nostro lavoro, anche – e soprattutto, visto il sovraffollamento di quelli più conosciuti tra mostre interessanti ed altre francamente poco significative – di luoghi diversi in cui poter dialogare tra antico e contemporaneo, così come già fatto in altre esposizioni negli anni pre-Covid (per usare questo nuovo metro)".

Chi volesse acquisire informazioni, materiali diversi e catalogo può scaricarli direttamente dalla pagina facebook @etharts, www.etharts.com e pagine facebook/instagram: etharts - francesco segreti.