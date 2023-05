"Mi chiamo Elisa e vorrei star bene ma non riesco": il libro di Elisa Schininà al Salone di Torino

”Mi chiamo Elisa e vorrei star bene ma non riesco”. Un libro che nasce da un’esigenza e urgenza: dare voce alla malattia mentale, quel disturbo invisibile a chi non sa ascoltare.

Elisa Schininà, laureata in Design della moda e con un Master al Polimoda di Firenze, era innamorata di ogni forma di arte a partire dalla fotografia, al disegno, alla scrittura. Lavorava come ritoccatrice free-lance, nella convinzione che, come diceva lei, quel lavoro rendesse il mondo più bello. Nel 2021 ha iniziato a scrivere “Noi, voci invisibili” per dare forma alla malattia, raccontarla oltre gli stigmi che la società ancora impone. Elisa è guardata “attraverso lo specchio”, senza compiangersi, con una scrittura piana e temperata, senza reticenze o ipocrisie.

“Scrivere è stata la cosa più importante di tutte: questo progetto mi ha ridato vita dopo mesi che vivevo nel sonno e nell’apatia. Ha risvegliato in me la voglia di fare, di prendermi cura di qualcosa. Dedizione e volontà, queste erano le cose che più mi erano mancate nell’ultimo periodo. E uno scopo. Ormai c’ero dentro, e allora diamo il tutto per tutto. Facciamoci conoscere dalla gente, usciamo dal coro, noi con disturbi dell’umore esistiamo, non siamo solo Voci Invisibili”.

Il libro è stato pubblicato da Le Château Edizioni e dopo numerose presentazioni in tutta Italia, approda al Salone del Libro di Torino con due eventi.

Il primo appuntamento è al Salone OFF (ingresso libero), domenica 14 maggio alle 17 al Cecchi Point (Casa del quartiere Aurora e Porta Palazzo, Via Cecchi 17). Giorgio Cugno, regista attore e sceneggiatore, presenta il video “Intervista con Elisa”. Elisa, dopo la diagnosi, ha avuto chiaro il suo progetto: normalizzare la considerazione sociale verso le malattie mentali. E l'ha fatto con il mezzo più intimo e profondo che avesse a disposizione, la sua voce, che ritroviamo nel libro, dove si fondono parole, musica e immagini.

Il secondo appuntamento è al Salone del libro, domenica 21 maggio ore 13 (Sala Indaco, Pad Oval) con Lella Costa, attrice e scrittrice, che dialogherà con Antonia Bassignana, mamma di Elisa, Federica Bassignana, giornalista ed editor del libro e con la partecipazione di Mara Barcella, psichiatra e vicepresidente de “La Voce di Elisa ODV”, associazione che vuole radicare sul territorio la cultura del benessere psichico e la prevenzione del disagio psicologico e delle patologie psichiatriche nei giovani.

Parlare di salute mentale è importante, urgente e necessario. E le storie e le testimonianze di chi vive, o ha vissuto, situazioni di fragilità psicologica sono uno strumento quanto mai prezioso per avvicinare le consapevolezze di tutti verso quell’abisso che è la psiche umana. Perché se è vero che, a volte, comprendere è impossibile, conoscere è assolutamente necessario. Dalla sua esperienza di malattia, dal suo tormento interiore e dalla sua speranza è nato il libro “Noi, Voci Invisibili” (Le Château)

“Elisa, sei una forza della natura. Sei riuscita a tirare fuori il bello anche in questi mesi in cui avresti fortemente voluto mollare. E invece sei qui, sei ancora qui. A fare cose. A scrivere, a studiarti, a conoscerti, a metterti a nudo per permettere alla gente di conoscerti e conoscere uno dei tanti disturbi Invisibili di cui tante persone soffrono ma non parlano. Hai un dono: una forza potentissima”.

Elisa si è tolta la vita ad agosto 2021, un mese dopo aver terminato il libro.

Ed Elisa è qui, con noi, al Salone del Libro.

