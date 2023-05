Mondovì ospita il concerto dell'orchestra inclusiva Crome in Movimento

La musica come strumento di inclusione per tutti. Un concerto davvero unico nel suo genere, con artisti dai 5 ai 70 anni, sarà ospitato a Mondovì nella cornice della sala Ghislieri di Piazza domenica 7 maggio.

Si tratta dell'orchestra "Crome in movimento", nata nel 2014 con l'obiettivo di portare la musica nei cuori delle persone, facendo suonare insieme persone di età diversa e con disabilità. Una scommessa vincente che ha dato vita a un progetto che negli anni ha portato il gruppo a crescere e che ora festeggia presentando un cd.

"Abbiamo deciso di imprimere quel momento di crescita e condivisione non solo nei nostri cuori, ma registrando i brani suonati dall’orchestra, che ha, all’attivo, concerti ad Alba, nei paesi limitrofi e a Varallo Sesia." - spiegano dall'associazione Crome in Movimento - "Con questo impegno discografico vorremmo aiutare le famiglie che hanno un bisogno particolare di comprensione, amore e vicinanza vista la presenza in casa di bambini/ragazzi in difficoltà ma che possono arrivare alla libera espressione delle capacità e unicità dei bambini/ragazzi, con grave e gravissima disabilità, che si esprimono in ambienti sensoriali."

Il concerto, a ingresso libero, organizzato all'interno del calendario di appuntamenti dell'Academia Montis Regalis, realizzato grazie alla collaborazionedel Prof. Omar Caredddu e con il contributo di Fondazione CRC, si svolgerà domanica 7 maggio alle 17. Dirige l'orchestra Valentina Facelli. Nel corso dell'evento, a ingresso libero, verrà presentato il cd realizzato.