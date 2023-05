Nuovi serramenti alla Papa Giovanni XXIII di Savigliano

Aria di rinnovamento alla scuola primaria di Borgo Pieve, Istituto Comprensivo papa Giovanni XXIII. Sono terminati in questi giorni i lavori di sostituzione dei serramenti dell'edificio, operazione realizzata con 105.000 euro di fondi statali.

Nello specifico, sono stati rinnovati i serramenti del piano terreno, del primo e del secondo piano della struttura. Complessivamente, sono state installate 125 tra finestre e porte nuove.

I serramenti degli altri piani sono stati dotati di specifiche pellicole contro i Raggi Ultravioletti.

«L'importante intervento – spiegano dal Comune di Savigliano – è stato realizzato in un'ottica di riqualificazione energetica della scuola e del miglioramento generale del comfort degli utenti. I nuovi serramenti installati sono in pvc con vetro-camera isolante, per ridurre al minimo la dispersione termica».

«I tecnici – aggiungono dal Municipio – hanno lavorato celermente nei giorni scorsi, specie durante le vacanze pasquali, per terminare le operazioni in tempi brevi. Abbiamo già riscontrato un grande apprezzamento da parte di chi frequenta l'edificio o vi porta i propri figli: i vetri rendono gli ambienti luminosi e al contempo schermano i raggi del sole, eliminando i fastidi visivi e permettendo di guardare le lavagne Lim in modo ottimale».