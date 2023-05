Presentata la nuova guida della Cattedrale di Saluzzo

La nuova guida della Cattedrale sarà uno strumento importante per la valorizzazione culturale e turistica di Saluzzo, accompagnando fedeli e visitatori in questo luogo di fede, di cultura, di bellezza.

Presentata ufficialmente ieri nell’antico Vescovado, dal vescovo Cristiano Bodo con il sindaco Mauro Calderoni è stata realizzata dopo i restauri della Cattedrale che hanno interessato l’edificio sacro dal 2017 al 2023.

Proprio in questo contesto la chiesa madre di Saluzzo è stata oggetto di una ricca e aggiornata campagna fotografica e fotografie prevalgono sui testi, perché il desiderio è anche quello di offrire un ricordo vivo da portare a casa, da mostrare e sul quale riflettere. Riflettere in particolare sull’idea di bellezza che le opere d’arte, ci restituiscono.

"Bellezza come elemento di accompagnamento tra generazioni, elemento di unione nei secoli" – ha sottolineato monsignor Bodo al quale è andato il ringraziamento del sindaco Calderoni “per l’energia e la spinta che ha dato alla attivazione di tanti cantieri in città." Opere di restauro e manutenzione per la tutela dei beni culturali diocesani, tra cui proprio la cattedrale saluzzese, da anni percepita come edificio bisognoso di cure.

Gli anni del cantiere hanno dato importanti opportunità di conoscenza ravvicinata alle opere d’arte e di accessibilità a tutti i particolari, oltre alla possibilità del confronto di documenti, sottolinea Sonia Damiano dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi permettendo di riscoprire, la storia della Cattedrale cittadina e dell’ insieme di beni e delle famiglie protagoniste.

Dai Marchesi di Saluzzo, raffigurati del polittico di Hans Clemer nella cappella del Santissimo, ai Vacca il cui stemma e riconosciuto nelle chiavi di volta di volta della Sagrestia, ai Cavassa, ai Giordano committenti dell’altare di San Filippo Neri.

Nell’ambito della presentazione anche il riferimento alla tradizione del legno nel territorio, sollecitata dall’assessore Andrea Momberto, espressa in un excursus d da Sonia Damiano con l’elenco delle maggiori opere lignee del duomo, come la cattedra cinquecentesca di monsignor Tapparelli e il coro ligneo, il pulpito del ‘600 e la magnifica cantoria.

Nella copertina della guida, in una immagine scelta dal vescovo, il duomo è in una prospettiva non centrale, ma di vivacità quotidiana, circondato dalle bancarelle del mercato del mercoledì. Un duomo vivo nella sua città.

I testi sono a cura di Sonia Damiano, le fotografie di Giorgio Olivero e l’introduzione metodologica della Soprintendente Liliana Rey Varela.

La guida è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione CrTorino e sarà possibile richiederla in duomo.

Sarà disponibile anche a Palazzo dei vescovi in via Maghelona, domenica 7 maggio, nell'ambito dell'iniziativa "La cittò svelata" dalle 15 alle 18,30.

Anche la sagrestia del duomo sarà aperta nella stessa domenica domenica dalle 15 alle 17,30. Eventuali offerte andranno a sostenere futuri interventi di restauro e manutenzione dei beni diocesani.