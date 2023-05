Rinnovata l'amicizia tra Ceva e Le Val, gemellate da oltre trent'anni

Lo scorso mercoledì 3 maggio, in occasione dei 31 anni di gemellaggio Ceva- Le Val, sono arrivati in mattinata i nostri amici gemellati con una numerosa delegazione, una cinquantina accolti da Ezio Calvo, “coordinatore ed organizzatore unitamente al comune di Ceva le varie iniziative inerenti il gemellaggio con la città francese di Le Val ed a rappresentare il Comune medesimo nei vari incontri istituzionali inerenti il gemellaggio medesimo”.

La mattinata è trascorsa con un percorso storico culturale e commerciale della nostra città e con l’accoglienza in comune del Sindaco Vincenzo Bezzone, l’assessore Silvia Piccardo, il delegato Renato Casti con la gradita e apprezzata partecipazione del Comandante della Polizia Locale di Ceva Giovanni Suria.

La delegazione era accompagnata dall’associazione valese del gemellaggio con il loro presidente Andre Nal, dalla segretaria Marise Nal dal sindaco Jeremy Giuliano e dal Parroco Alexander.

Dopo avere gustato ed apprezzato i prodotti del territorio con un ricco buffet organizzato dall’assessore alle manifestazioni Isabella Avoledo il festoso gruppo si è recato per la pausa conviviale al ristorante Tripoli.

Il pomeriggio è trascorso con la visita al Teatro Carlo Marenco e al Duomo con la spiegazione della storia dei monumenti da parte di Ezio Calvo terminando la loro permanenza nella nostra cittadina non prima di avere fatto acquisti nei negozi di Ceva con il proposito di un arrivederci a presto.

Ezio Calvo ringrazia l’Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno collaborato per l’accoglienza degli amici gemellati Valesi, in particolare Mariella Repetto per la disponibilità per il Teatro Marenco e Tiziano Calvo per gli scatti fotografici della giornata.