Saluzzo, Damiano e Montù accolti nell’Associazione Insigniti di Onorificenze Cavalleresche

Nei giorni scorsi, presso gli spazi del Circolo Famja Saluseisa, la locale delegazione dell’Associazione Insigniti di Onorificenze Cavalleresche ANIOC - presieduta da Alida Castellano e con segretario Domenico Botto - ha presentato ai propri soci iscritti i due Cavalieri al merito della Repubblica di recente nomina, Domenico Montù e Giovanni Damiano. Illustrato il rendiconto della gestione, il sodalizio ha poi ufficializzato le attività per l’anno in corso, che prevedono il coinvolgimento delle scuole superiori saluzzesi in un progetto di sensibilizzazione sui temi dell’impegno civico e dell’altruismo, cari all'ANIOC.