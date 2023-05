Saluzzo: tre incontri a maggio per “Rifiorire”

“Rifiorire”: al via, all’antico palazzo comunale, in salita al Castello un ciclo di incontri di promozione al benessere, per diffondere buone pratiche, per riconnettersi con se stessi e riuscire a staccare la spina.

I tre sabato mattina dalle 10 alle 12 dedicati alla cura del sé, iniziano da sabato 6 maggio, per proseguire il 13 e 20 maggio e sono condotti da Sara Bossi psicologa, psicoterapeuta ad orientamento Sistemico Relazionale e Chiara Tealdi, psicologa, futura psicoterapeuta IPRA “Due amiche e colleghe che hanno deciso di offrire le loro competenze e conoscenze alla popolazione, ideando questo progetto per il benessere psicologico".

Nel primo incontro “Abbi cura di Te “ (il 6 maggio) verranno insegnate tecniche per riuscire ad interrompere pensieri ricorrenti e staccare la spina, per concentrarsi sugli aspetti positivi della vita e ascoltare i propri bisogni.

Il secondo incontro (13 maggio) sarà incentrato sulla Mindfulness, una disciplina che si basa sul qui e ora e sulla maggiore consapevolezza di sè.

Verranno illustrati i pilastri alla base del pensiero e svolte diverse pratiche di meditazione. L’ultimo incontro, infine, che si terrà il 20 maggio, sarà dedicato alla Scrittura Creativa, un metodo utilizzato anche in terapia, per poter permettere alle persone di esprimere con la scrittura ciò che hanno dentro di sè.