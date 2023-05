Monia Rullo confermata alla guida di Coldiretti Donne Impresa Cuneo

Monia Rullo, imprenditrice agricola di Monforte d’Alba, è stata riconfermata alla guida di Coldiretti Donne Impresa Cuneo, il movimento che rappresenta, valorizza e accompagna le imprenditrici agricole nel fare impresa offrendo occasioni uniche di confronto, dialogo, progettazione e approfondimento.

Nella Granda – spiega Coldiretti Cuneo – sono più di 11.000 le donne impegnate in agricoltura, 4.000 quelle titolari di aziende agricole, di cui il 24% attive nel comparto frutticolo, il 20% in quello zootecnico, il 16% nel cerealicolo, il 14% nel vitivinicolo e il restante 26% che raggruppa tutti gli altri indirizzi produttivi.

A conclusione di un intenso periodo di incontri territoriali in tutta la Provincia, si è svolta alla Crusà Neira di Savigliano l’Assemblea di Donne Impresa, partecipata da imprenditrici di ogni angolo della Granda, che hanno nominato le componenti del Coordinamento Donne Impresa in carica per il quinquennio 2023-2028.

Il nuovo Coordinamento è poi stato chiamato a designare la nuova Responsabile provinciale del movimento “in rosa” di Coldiretti Cuneo. Riconfermata all’unanimità Monia Rullo, alla guida di Donne Impresa negli ultimi cinque anni e impegnata, sempre in prima linea, in tutte le battaglie della Coldiretti, oltre che attiva in importanti organismi che operano in ambito territoriale come il Comitato per l’imprenditoria femminile. La Responsabile è titolare dell’azienda “Cascina Gabutti” di Monforte d’Alba, dedita principalmente alla viticoltura, ma anche alle produzioni corilicola e ortofrutticola, all’allevamento di animali da cortile, alla produzione di succo d’uva e alle attività di fattoria didattica.

“È un grande onore essere stata riconfermata. Durante questi cinque anni che mi hanno visto in carica, la pandemia ha stravolto ogni nostro programma e ci ha viste costrette a lavorare in modo diverso, ma non ci siamo mai fermate. Oggi prende il via un nuovo percorso ricco di entusiasmo e partecipazione attiva, impegnativo e stimolante, all’interno della nostra Coldiretti dove le donne hanno un ruolo da sempre importante, protagoniste nel prendersi cura della Terra” dichiara la Responsabile provinciale Monia Rullo.

Monia Rullo sarà affiancata dalle due Vice Responsabili Milena Dutto di Tarantasca (produce frutta e trasformati e fa vendita diretta), già Vice Responsabile negli ultimi cinque anni, e dalla new entry Stefania Dho di Roccaforte Mondovì (produce piccoli frutti, ortaggi, castagne e trasformati).

Il nuovo Coordinamento provinciale offre un fedele spaccato della realtà provinciale, assicurando la giusta rappresentanza delle imprese agricole femminili, sia a livello territoriale che in termini di esperienze e indirizzi produttivi. Ne fanno parte ex impiegate, professioniste e laureate che hanno cambiato vita per investire in agricoltura e imprenditrici che proseguono da tempo l’attività di famiglia; c’è chi sperimenta nuove produzioni e chi si impegna a consolidare esperienze già avviate. Quanto ai settori si spazia dall’ortofrutta alla vitivinicoltura, dal latte alle carni rosse e bianche, dalle nocciole ai cereali fino ai piccoli frutti. Non mancano la trasformazione dei prodotti agricoli, la vendita diretta, le fattorie didattiche, la produzione di energia pulita: un microcosmo di esperienze e idee capaci di dare nuova linfa all’economia cuneese.

“Auguriamo buon lavoro a Monia Rullo, che in questi anni ha guidato con passione e dedizione il Coordinamento Donne Impresa, un gruppo coeso di imprenditrici che guardano avanti con grandi attese, raccogliendo sfide importanti a partire dalla sostenibilità ambientale come chiave della competitività e del contrasto alla crisi climatica che stiamo vivendo” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Auguriamo buon lavoro alla Responsabile, alle due Vice e all’intero Coordinamento, che siamo certi saprà essere interprete e portavoce autorevole, in seno a Coldiretti e alle Istituzioni sul territorio, delle istanze dell’imprenditoria femminile, centrale per la nostra agricoltura e parte integrante della progettualità di Coldiretti” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.

Di seguito le componenti del nuovo Coordinamento provinciale Donne Impresa, in carica nel quinquennio 2023-2028:

§ De Masi Antonietta di Cortemilia

§ Gallino Laura di Canale

§ Perrone Gabriella di Castiglione Tinella

§ Rullo Monia di Monforte Alba

§ Viazzi Silvia di Barolo

§ Pelissero Maria Paola di Bra

§ Rosso Laura di Sommariva Perno

§ Grosso Simona di Roascio

§ Colombero Roberta di Marmora

§ Dutto Alessandra di Boves

§ Dutto Milena di Tarantasca

§ Pecollo Silvana di Castelletto Stura

§ Schievenin Mafalda di Demonte

§ Serra Debora di Bernezzo

§ Daniele Antonella di Benevagienna

§ Fissore Antonietta di Fossano

§ Ravera Carla di Fossano

§ Cappellino Laura di Bastia Mondovì

§ Dho Stefania di Roccaforte Mondovì

§ Romanisio Michela di Piozzo

§ Banchio Rosa di Revello

§ Beltramo Valeria di Barge

§ Ferrero Maria Rosa di Villanova Solaro

§ Giordano Bruna di Melle

§ Michelis Giuseppina di Saluzzo

§ Marchetto Katia di Casteldelfino

§ Nicola Marita di Verzuolo

§ Cravero Luisa di Savigliano