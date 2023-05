Chiesto il carcere per il medico di base cuneese accusato di violenza sessuale

“Non è sufficiente dire ‘facevo il mio dovere di medico’. È necessario un valido consenso, senza è violenza. La condotta tenuta dall’imputato è stata invasiva della sfera intima della donna, la cui versione è credibile”. Con queste parole, il sostituto procuratore Francesco Lucadello ha rassegnato ai giudici del collegio del tribunale di Cuneo le proprie conclusioni, chiedendo due anni di reclusione per il medico di base cuneese accusato da una sua ex paziente di violenza sessuale.

Due le visite 'anomale' raccontate dalle donne in aula, in cui il dottore avrebbe adottato un comportamento 'non idoneo'. Era l’estate del 2020. La ex paziente, nel luglio di quell’anno, si era recata nello studio medico di corso Nizza perché una prima volta lamentava dolori addominali e una seconda, ad agosto, alcuni lividi sulle gambe.

“Lui mi aveva fatta sdraiare sul lettino. Indossavo un paio di pantaloni e una maglietta. Sono stata toccata sul seno, sull’inguine e ha cercato di toccarmi il sedere, senza riuscirci perché l’ho fermato. Ad agosto, invece, dopo avermi fatto abbassare i pantaloni per vedere le cosce, ha iniziato a palparmi il seno, alzandomi il reggiseno, e avendo il volto molto vicino al mio corpo. Poi, mi mise la mano nelle mutandine. Io gli dissi che avevo lividi solo sulle gambe e lui mi rispose che era un medico e mi stava visitando. Mi tirò su il reggiseno e mi abbassò le mani. Mi disse di aprire le gambe per controllare se avessi dei lividi anche lì, e cercò di raggiungere le parti intime. Si avvicinava con il viso e aveva uno sguardo da maniaco. La querela l’ho presentata due mesi dopo perché ci ho pensato bene. Ne avevo parlato con la segretaria, chiedendole se fosse mai capitato che qualcuno si fosse lamentato e se fossero normali queste visite ‘così approfondite’. Lei mi rispose di essere dispiaciuta che fosse successo anche a me. Dopo questa risposta avevo capito che non erano solo mie sensazioni e mi sono convinta. Non volevo che capitasse ad altre donne”.

Presente in aula il medico, che ha già provveduto al risarcimento della donna. Il professionista ha deciso di sottoporsi all’esame spiegando ai giudici che, nella prima occasione, quando la ex paziente lamentava i dolori addominali, aveva eseguito una visita toccando parti del corpo che reputava utili ai fini della diagnosi, in quel caso una colite. Quanto alla seconda visita, il dottore non ne ha ricordo. “Sono stato forse un po’ incastrato. Ho sempre cercato di fare il mio dovere - ha ribadito -. Quanto al mio modo di guardare le persone, ho dei grandi problemi di vista. Sono miope. In quel periodo dovevo cambiare gli occhiali. Non mi risulta comunque che altre pazienti si siano lamentate”.

Per la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Flavio Manavella, si sarebbe dunque trattato di un errore di percezione da parte della donna, con la conseguenza che non sussistono presupposti per arrivare a una condanna dell’imputato. “La signora ha avuto una percezione distorta della realtà – ha concluso il legale -. Non c’è stato nessun abuso di potere da parte del medico, tanto meno la signora ha subito costrizioni di alcun genere. Si è fatto un processo alla carriera del mio assistito”.

Il 12 giugno le repliche e la lettura della sentenza.