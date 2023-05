Acda mette in guardia: "Chiedono di entrare in casa per controllare la pressione dell’acqua. Non sono nostri dipendenti"

Stanno arrivando segnalazioni di utenti di Cuneo e di Cervasca che riferiscono di persone che citofonano spacciandosi per dipendenti dell'Azienda Cuneese dell’Acqua (Acda) e che chiedono di entrare negli appartamenti per controllare la pressione dell’acqua.



Acda segnala che trattasi di "persone che nulla hanno a che fare con l’azienda, sicuramente animate da intenzioni truffaldine" e sottolinea che "nessun dipendente svolge questo tipo di controllo", invitando infine a non aprire a sconosciuti e, nel dubbio, a contattare subito le forze dell’ordine.



La società ricorda al contempo che nei giorni compresi tra il giorno 8 e il giorno 12 maggio effettuerà il servizio di lettura dei misuratori per i consumi di acqua potabile nei Comuni di Caramagna, Casalgrasso, Ceresole d'Alba, Dronero, Montemale, Monterosso Grana, Ormea, Sanfrè, Sanfront, Valgrana e Vignolo.



Il personale della ditta MBS Group, che esegue le letture per conto di Acda, è dotato di tesserino di riconoscimento.