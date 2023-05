Mirtilli ammuffitti in azienda agricola a Boves: 6.000 euro di ammenda

Sei mila euro di ammenda. Questa la pena inflitta a P.M., ex imprenditore agricolo di Boves, imputato davanti al Tribunale di Cuneo con l’accusa di frode in commercio e detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.

I fatti a Boves, nell’ottobre 2019. A scoprire lo stato di alterazione di frutta e verdura nell’azienda che si occupava di vendita all’ingrosso, erano stati i Nas di Alessandria durante un controllo di routine.

Chiamato in aula a testimoniare, il luogotenente aveva riferito di condizioni igieniche carenti: “I mirtilli e i ribes erano invasi dalla muffa. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato una lavoratrice che stava separando 27 chili di frutti ribes sani da quelli ammuffiti. Nei locali venivano conservati insieme alimenti e prodotti fitosanitari. In una cella frigorifera c’erano alcune cassette di zucchine, pere e mirtilli piene di muffa. Chiamammo gli addetti all’Asl che constatarono la situazione”.



P.M., dal canto suo, aveva spiegato al giudice che la merce trovata dal Nas era in realtà in attesa di essere portata al macero, e che mai sarebbe stata venduta (LEGGI QUI).