Molesta una minorenne davanti alla stazione di Cuneo: fermato a bordo del treno per Fossano

La Polizia di Stato, unitamente ad agenti della Polizia Municipale di Cuneo, hanno proceduto al fermo di un cittadino somalo di 24 anni in quanto, a suo carico, sono emersi gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di violenza sessuale ai danni di una minorenne.

I fatti risalgono ad un mese fa, al 7 aprile - ma il nulla osta per la diffusione della notizia è arrivato solo nei giorni scorsi.

Ad allertare le forze dell'ordine la madre della ragazzina, che ha chiamto il 112 per segnalare l'accaduto. Sua figlia, infatti, si trovava davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Cuneo in stato di forte agitazione, in quanto poco prima era stata molestata da un uomo di origini extracomunitarie.

Gli agenti della Polizia municipale, giunti sul posto, hanno accertato che la minorebbe era stata avvicinata e molestata mentre attendeva l'autobus che l'avrebbe riportata a casa.

Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciarlo, poco dopo, a bordo del treno diretto da Cuneo a Fossano. D’intesa con il procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Cuneo, l'uomo è stato sottoposto a fermo, in quanto indiziato di delitto e per il possibile pericolo di fuga, in quanto senza fissa dimora.

Il 24enne è risultato avere a suo carico recenti pregiudizi di polizia per reati analoghi.