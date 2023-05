Schianto mortale davanti all'aeroporto di Levaldigi: assolto camionista

Nella mattina del 27 luglio del 2020, sulla SP 20, all’altezza dell’aeroporto di Levaldigi, il camion guidato N.M., 52enne senegalese, si scontrò conto una Mazda 6. Nello schianto morì sul colpo il Biser Tsvetkov, cittadino bulgaro di 47 anni, che risiedeva ad Orange.

Il conducente venne rinviato a giudizio davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di omicidio colposo stradale, poi assolto. La madre della vittima si era costituita parte civile. Nel corso dell’istruttoria, i testimoni dell’incidente fornirono la ricostruzione della dinamica: sembrerebbe che la Mazda guidata dalla vittima, dopo una brusca sterzata, avesse invaso la corsia contraria da cui proveniva N.M. I due mezzi si urtarono violentemente sulla parte anteriore sinistra. N.M. nel disperato tentativo di schivare l’auto frenò e sterzò tutto a destra senza però riuscirsi, finendo nel fosso sulla destra della carreggiata. Nel rilasciare spontanee dichiarazioni, l’imputato si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto: “Ho fatto tutto il possibile per evitarlo, ma non ci sono riuscito”.

Il giudice, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero e dalla difesa, ha assolto N.M. perché il fatto non costituisce reato, in quanto la condotta dell’uomo è giustificata da causa di forza maggiore.