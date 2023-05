Disagi al traffico in via Torino a Madonna dell'Olmo, a Cuneo, dove, verso le 13, un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata, occupando la strada e bloccando quindi la circolazione in uscita dalla città.

L'incidente di fronte al capannone di Gino SpA.

La strada risulta al momento chiusa al traffico, per consentire la rimessa in strada del mezzo pesante. Non risultano altri mezzi coinvolti. Il conducente del mezzo è stato affidato alle cure del 118.