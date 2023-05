Tragedia al ponte Soleri di Cuneo: il gesto estremo di un 24enne

Tragedia questa mattina 5 maggio, attorno alle 8, sul viadotto Soleri a Cuneo, dove è morto un giovane di 24 anni.

Si tratterebbe di un gesto anticonservativo. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito della chiamata di alcuni automobilisti in transito sull'arteria cittadina. Sul posto anche la medicalizzata. Purtroppo, però, il giovane è deceduto.

IMPORTANTE



Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.