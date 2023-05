Da domenica instabilità più intensa che aprirà una settimana perturbata

Oggi e domani ancora belle giornate, ma ci sono i primi cedimenti dell'alta pressione che scaturiranno in isolati rovesci sui rilievi. Da domenica instabilità più intensa e diffusa, che aprirà le porte ad una settimana decisamente più perturbata.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 5 e domani sabato 6 Maggio.

Cielo irregolarmente nuvoloso alternato a schiarite, con maggiore nuvolosità sui rilievi alpini causa attività cumuliforme, che porterà a qualche isolato rovescio o temporale sulle aree montane.

Temperature in rialzo, con valori massimi diffusamente oltre i 21/22°C, e punte di 25/26 °C sulle pianure ove soleggiato. Minime comprese tra 14 e 16 °C anch'esse in risalita.

Venti generalmente assenti o deboli di direzione variabile e a regime di brezza, con qualche rinforzo moderato meridionale sul basso Piemonte.

Domenica 7 Maggio.

Instabilità più diffusa a partire dal pomeriggio, con rovesci o temporali sparsi dapprima sulle zone alpine, verso sera in estensione anche alle pianure, dove potranno insistere anche nelle prime ore della notte di lunedì.

Temperature in leggero calo nelle massime, più per la copertura nuvolosa e le piogge che per aria fredda, mentre le minime saranno stazionarie o in lieve aumento. Venti per lo più assenti, ma saranno possibili forti raffiche durante i temporali.

Da lunedì 8 Maggio.

La settimana si aprirà all'insegna del tempo perturbato, inizialmente con instabilità locale, poi tra martedì e mercoledì potrebbe esserci il passaggio di una perturbazione più organizzata con piogge diffuse un po' su tutto il nordovest, cui seguirà un calo delle temperature per la seconda parte della settimana.

