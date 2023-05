La Cassa di Risparmio di Fossano approva i conti 2022 con utili per 17 milioni: "Il migliore risultato nei 117 anni di storia della banca"

In data 28 aprile l’assemblea della Cassa di Risparmio di Fossano Spa ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2022, esercizio chiuso – fa sapere l'istituto – con "il miglior risultato di sempre nei 117 anni di attività della banca".

“Con soddisfazione l’utile di esercizio è salito a 17.695.909 euro con un aumento dell’89,61% rispetto all’anno precedente - dichiara il presidente Antonio Miglio –, un record che ci rende orgogliosi. Nella storia della Cassa è la seconda volta che viene superato il tetto dei 10 milioni, la volta precedente era successo nel 2013".

Tra i numeri del bilancio impieghi verso la clientela in crescita del 2%, mentre la raccolta diretta e indiretta sono sostanzialmente invariate. Il "cost income" si riduce ulteriormente passando dal 41,3 al 37,5%, così come il rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti, diminuito dallo 0,77% allo 0,56%. Anche il patrimonio aumenta significativamente e supera i 164 milioni di euro.

"Dati questi che testimoniano la grande attenzione che la Cassa presta da sempre ai costi e alla gestione del credito – commenta Miglio – e che non si improvvisano, ma sono il frutto di decenni di crescita. Ricordo che la Cassa, oltre alla sede centrale a Fossano nello storico Palazzo del Comandante, ha due agenzie di città e 15 filiali, di cui 8 nel Torinese e le altre nel Cuneese. I dipendenti sono 173, numero rimasto sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi anni. Particolarmente positiva anche la crescita del comparto digitale con operazioni 'on line' in crescita nonostante nessuna filiale sia stata ridimensionata con turn over del personale collocato in quiescenza (negli ultimi 5 anni sono state 26 le assunzioni per sostituire i dipendenti pensionati, ndr)".

"Desidero ringraziare – conclude Miglio – gli amministratori, i sindaci, la direzione e il personale tutto che non hanno mai fatto mancare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la propria fattiva collaborazione. Desidero ribadire come fondamentale sia la sinergia di intenti per il complessivo sviluppo del nostro territorio con la Fondazione Crf e in particolare con il presidente Mondino”.