La bellezza di un paio di occhi chiari è indiscutibile, che siano di un verde intenso, di un azzurro profondo o di un grigio misterioso, riescono sempre a catturare l'attenzione. Ma è vero che gli occhi chiari sono più delicati di quelli scuri? E che necessitano di una maggiore protezione dalla luce e sono più soggetti ad irritazioni?

In questo articolo, esploreremo queste teorie per scoprire se hanno un fondamento scientifico o se sono solo miti da sfatare. Un argomento affascinante e interessante che ci permetterà di conoscere meglio la verità sui nostri occhi.

Quanto sono delicati gli occhi chiari?

L'iride, la parte colorata del nostro occhio, è responsabile del nostro colore degli occhi, che viene ereditato geneticamente e dipende dalla quantità di melanina presente. Più melanina significa un colore più scuro, come il marrone, il nocciola o il nero, mentre meno melanina si traduce in occhi più chiari, come grigi, azzurri o verdi. La melanina svolge il ruolo di protezione naturale dal danno dei raggi solari, non solo per la pelle, ma anche per gli occhi.

Di conseguenza, gli occhi chiari sono maggiormente esposti al rischio di danni solari e riflessi luminosi. Tuttavia, a differenza della pelle, gli occhi non producono più melanina quando vengono esposti al sole, il che significa che il loro colore non cambia. In altre parole, l'iride non ha alcun meccanismo di autodifesa contro i raggi UV e questo rende ancora più importante per coloro che hanno gli occhi chiari, indossare occhiali da sole con una protezione adeguata.

Occhi chiari: quali precauzioni adottare

Per chi ha gli occhi chiari e delicati, l'utilizzo degli occhiali da sole non dovrebbe essere limitato solo ai luoghi di montagna o al mare. Anche in situazioni quotidiane, potrebbero essere molto utili, soprattutto in presenza di una luce bianca e intensa che filtra dal cielo nuvoloso, causando fastidi quasi maggiori rispetto al sole pieno.

Inoltre, sarebbe una buona abitudine avere sempre con sé un collirio di qualità per prevenire e curare eventuali irritazioni oculari. In caso di fastidio o irritazione, si potrebbe optare per un impacco a base di camomilla, da applicare delicatamente con una garza sterile sugli occhi.

Tutte queste piccole precauzioni salvaguarderanno la salute degli occhi chiari, ma sono ottimi consigli anche per chi ha gli occhi più scuri. I danni alla vista, infatti, possono colpire anche chi non è dotato di occhi chiari. Dunque, il consiglio migliore è sempre quello di prendersi cura della salute dei propri occhi, indipendentemente dal loro colore.

Celebrità con gli occhi chiari

Non mancano certo i vip che hanno costruito la loro carriera e il loro successo proprio grazie agli occhi. In particolare, alcuni di loro possono vantare la fortuna di avere occhi verdi e profondi. Si dice che questo colore sia piuttosto raro, poiché solo il 2% della popolazione mondiale può vantarsi di possederli. Lo sguardo magnetico di Rihanna ha fatto innamorare moltissimi fan, e i suoi occhi verdi sono certamente un punto di forza. La bellissima attrice Kristen Stewart, protagonista della saga di "Twilight", ha conquistato il pubblico grazie anche ai suoi occhi verdi che sembrano bucare lo schermo. Un altro esempio di occhi verdi, intensi e profondi è quello della sensuale attrice del cinema Scarlett Johansson.

Ad avere gli occhi azzurri invece è, ad esempio, Cillian Murphy, l'attore irlandese che il 7 agosto 2023, uscirà al cinema con il film Dunkirk. E insieme a lui troviamo la splendida Alexis Bledel dallo sguardo magnetico, l'attrice hollywoodiana Brittany Snow e la collega Reese Witherspoon, il famosissimo ex vampiro Ian Somerhalder e l'interprete di Thor, Chris Hemsworth.

Insomma, di certo la celebrità di questi attori non è stata decretata dai loro incredibili occhi chiari, ma sicuramente questi saranno serviti ad attirare l'attenzione in un primo momento e a conquistare così il grande schermo.