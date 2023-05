In vista della scadenza per la trasmissione del MUD 2023, fissata all’8 luglio pv, Confindustria Cuneo organizza il webinar informativo per illustrarne gli obblighi, le modalità di compilazione e trasmissione e strumenti operativi per compilare correttamente la dichiarazione come richiesto dalla norma.

Per partecipare al webinar iscriversi su: confindustriacuneo.it/calendario