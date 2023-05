I regali più stuzzicanti per aumentare il feeling della coppia

Trovare l’altra metà della mela, quella persona che sia realmente in grado di completarci e regalarci un’esistenza migliore, è l’obiettivo che si pone la maggior parte delle persone. E quando ciò avviene, si fa di tutto per far sì che il rapporto di coppia sia il più soddisfacente possibile, ricco di amore ed emozioni, anche se, come ben sappiamo, vive inevitabilmente dei cosiddetti “alti e bassi”.

Sono tante le sfumature da dover coltivare in un rapporto di coppia, non deve essere tralasciato nulla al caso: affetto, rispetto, reciproco supporto negli inevitabili momenti di difficoltà che accadono nel corso della vita e un’appagante vita intima. Certo, quest’ultimo aspetto non può essere l’unico elemento che unisce due persone. Non c’è alcun dubbio, tuttavia, come abbia un peso non indifferente nell’economia della coppia, specie per renderla solida e duratura.

Qualche gioco per aumentare il feeling col partner

Il feeling sessuale, non di rado, viene meno col passar del tempo. Ed i motivi possono essere molteplici. Il cuore, per quanto ovvio, non palpita come ai primi tempi, quando tutto sembra “magico” e impermeabile a qualsiasi tipologia di problematica. L’abitudine, poi, rischia di diventare un elemento destabilizzante all’interno della coppia, col desiderio che scema lentamente e inevitabilmente.

Per cercare di consolidare o ravvivare il feeling intimo, si possono effettuare diversi regali in grado di ricreare quella complicità venuta meno col passare del tempo, offrendo nuove emozioni ad entrambi i membri della coppia. In molti casi, infatti, esiste la volontà di ravvivare la fiammella della passione, anche nel caso in cui non fosse totalmente sopita. Ed un regalo stuzzicante, in tal senso, rappresenta un’ottima soluzione.

Se si vuol creare un clima scherzoso e giocoso all’interno della coppia, esistono diversi “giochi erotici” che possono risultare estremamente divertenti. E quando regna l’ironia e il sorriso, spesso si riesce a creare un clima estremamente invitante per vivere emozioni anche dal punto di vista sessuale.

Un gioco di dadi, ad esempio, piuttosto che qualche gioco in scatola (ad esempio, il classicissimo “Monogamy”), possono costituire il volano ideale per accendere la complicità della coppia, volani ideali per far riaccendere il desiderio in entrambi i componenti della coppia. Gioco e intimità, d’altro canto, sono due parole che, non di rado, diventano un tutt’uno nella vita di coppia, rendendola estremamente più serena e, perché no, stuzzicante.

Abbigliamento e sex toys per rendere più vivace il rapporto di coppia

Per rendere l’atmosfera ancor più incandescente, o ravvivare il desiderio di entrambi i membri della coppia, potete regalare o “regalarvi” un abbigliamento sexy da dover indossare prima di trascorrere una notte conturbante col vostro partner. Una soluzione estremamente interessante, che è in grado di accendere la fantasia del partner e ritrovare l’unità d’intenti di un tempo.

Non c’è alcun dubbio come siano più le donne a ricorrere all’abbigliamento sexy per ravvivare il rapporto di coppia, in molti casi come sorta di auto dono per rendere più incandescente il rapporto o farlo assurgere ai fasti dei primi tempi passati col proprio partner. Non è poi così raro, però, che sia proprio il lato maschile della coppia a donarlo alla propria donna per appagare qualche sua fantasia o, perché no, soddisfare la curiosità della compagna.

I regali più ambiti per ampliare la complicità della coppia, tuttavia, restano sempre i sex toys, di gran lunga i più venduti nel mondo dei sexy shop online, che continuano a riscontrare un crescente successo grazie alla possibilità di poter ricevere al proprio domicilio, in totale anonimato, giocattoli erotici in grado di rendere più vivace il rapporto di coppia.