Scuola di cinema Accademia09: il punto di partenza per diventare un regista cinematografico professionista

,,Un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo” è il celebre motto di Lao Tzu che continua a motivare tanti che vogliono intraprendere qualcosa di nuovo e di importante. Tutto ciò a cui si vuole dare un inizio trova il suo inizio in un singolo primo passo a cui, se si inizia bene e si calcola bene la rotta, ne seguono, uno dopo l’altro, tanti altri. Questo vale per ogni sogno che si coltiva, per ogni carriera a cui si aspira.

Questo vale anche per chi vuole diventare un regista cinematografico professionista. Qui cercheremo di capire quali sono i passi che deve muovere un aspirante regista e perché e come la frequentazione di una scuola di cinema d’eccellenza, come Accademia09 a Milano , è uno dei passi da fare con maggior consapevolezza e accortezza.

Come diventare regista cinematografico professionista: gli step verso la professionalità e il successo

“Ti presento il direttore generale dei lavori!” potrebbe essere la frase che un membro della troupe o del cast di attori di un film potrebbe rivolgerti presentandotene il regista. Perché questo è realmente la sintesi di tutto quello che il regista è: colui che dirige tutti i soggetti coinvolti nella produzione di un film e colui sul quale grava la maggior responsabilità. Ne deriva che da un lato della bilancia troviamo tutto il fascino di questa figura del mondo del cinema, dall’altro lato a controbilanciare vi è la sua grande responsabilità che la rende una figura di estrema complessità. Non è sufficiente che egli abbia tutta la passione, la determinazione e la perseveranza del mondo e nemmeno che abbia il talento: se questi elementi sono importanti per superare le sfide e raggiungere il successo, sono solo una condizione necessaria ma non sufficiente. Il regista infatti ha bisogno di tutti gli strumenti necessari per dirigere e coordinare i vari agenti che vanno coinvolti in tutta la produzione cinematografica per realizzare quella visione finale del progetto audiovisivo che egli ha ben chiara fin dall’inizio. Ecco allora che diventare un regista professionista richiede molto lavoro e impegno i quali però possono trovare il loro sbocco in una carriera gratificante per quelli che la vogliono intraprendere.

Ecco allora tre passi fondamentali che deve compiere un aspirante regista che vuole sfondare.

Step numero 1: la formazione

La formazione solida in cinema, arti visive o discipline correlate è un must per un regista professionista. È la formazione che gli permette di entrare in possesso di tutte le conoscenze e competenze per poter ricoprire il suo ruolo. Essa dev’essere di qualità e completa affinché colmi al meglio ogni possibile lacuna dell’allievo.

Step numero 2: l’esperienza

La formazione teorica deve trovare sbocco in quella pratica. Per un allievo è fondamentale che agli studi teorici di affianchino occasioni per acquisire esperienza lavorando sul set o in altri ruoli dell'industria cinematografica che gli permettano di sviluppare una conoscenza approfondita dell'industria cinematografica e delle competenze tecniche necessarie per diventare un regista. Quest’esperienza non passa esclusivamente per la copertura del ruolo di regista ma anche attraverso ruoli di assistenti alla regia, operatori di macchina da presa, editori o sceneggiatori e altri ruoli che mettono l’allievo nella condizione di comprendere meglio il ruolo di queste figure che dovrà dirigere e coordinare quando si troverà nel ruolo di regista.

Anche la creazione di cortometraggi può essere un modo per fare pratica e sviluppare le proprie abilità di regia.

Step numero 3: la creazione di un network di contatti

È bene creare una rete di contatti nell'industria cinematografica che rappresenti per lo studente di cinema e regia un aiuto nel trovare opportunità di lavoro e l’occasione per incontrare persone con cui collaborare su progetti futuri. Modi per creare una rete di contatti, oltre alla partecipazione a festival di cinema e ad eventi dell'industria e al ricorso ai social media, sono le collaborazioni con professionisti del cinema offerte durante percorsi di formazione in scuole e accademie del cinema.

Come la scuola di cinema Accademia09 riesce a racchiudere tutti e tre gli step

Dal 2009 Accademia09 è la scuola di cinema a Milano che offre corsi di cinema di altissima qualità sotto la guida di docenti professionisti di altissimo livello che mettono al servizio degli allievi la loro esperienza maturata nel mondo del cinema come registi, sceneggiatori, addetti alla produzione audiovisiva in generale.

Accademia09 è riuscita a trovare una formula che le permette di offrire ai suoi allievi la possibilità di muovere tutti e tre i passi della formazione, esperienza e creazione del network di contatti.

Accademia09: la formazione teorica e l’esperienza

Ad Accademia09 si investe molto e in maniera accurata nella formazione teorica degli allievi di cinema e nell’offrire loro moltissime occasioni curriculari di esperienza. Con un piano di studi ricco e molto approfondito ma che allo stesso tempo fornisce tutta e solo quella conoscenza teorica che è fondamentale e spendibile da subito nel mondo del lavoro e le occasioni giuste per verificare praticamente le conoscenze teoriche acquisite, Accademia09 mette al lavoro docenti di altissimo livello con anni di esperienza, tra cui Marco Cassini , Marco Limberti, Giorgio Carella, e Francesca Mazzoleni. Grazie alle loro conoscenze, competenze e altissima professionalità, gli allievi vengono guidati per mano lungo di percorso dei tre anni. L’apprendimento teorico è sempre affiancato dall’esperienza pratica. È un percorso di formazione triennale in cui sono previste lezioni di sceneggiatura, grammatica del linguaggio cinematografico, fotografia, regia, direzione degli attori, videomaking, produzione e montaggio, ripresa del suono, post-produzione e tanta esperienza di set.

Accademia09: la creazione di una rete di contatti con registi e produzioni cinematografiche

Grazie alla sua storia, alla sua reputazione e alla sua sede a Milano, Accademia09 è ben inserita in un network di contatti molto fitto di registi e produzioni cinematografiche che danno agli allievi l’opportunità unica di poter conoscere il mondo dei professionisti, di potersi fare notare, di poter stringere relazioni con loro che possono porre le basi per progetti lavorativi futuri. Queste relazioni vengono sfruttate anche per offrire agli studenti occasioni di esperienze pratiche extra-curriculari anche nel periodo in cui il loro percorso formativo è in corso.

Se sei incuriosito dal suo percorso formativo e vuoi saperne di più basta consultarne il sito Accademia09.