A Monastero di Dronero apre al pubblico l’antico monastero femminile

Alla scoperta dell’antico monastero femminile dell’Ordine Benedettino Cistercense dedicato a Sant’Antonio.

A Monastero di Dronero, sabato 14 maggio, i soci dell’associazione Volontari per l’Arte accompagneranno in un meraviglioso viaggio di scoperta in un luogo dove storia, architettura, religiosità e vita molto raccontano.

L’associazione Volontari per l’Arte è nata nell’estate del 2011, allo scopo di seguire il gruppo di volontari che già dal 2007 collaborano attivamente con l’ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Cuneo e della Fondazione San Michele.

Persone appassionate, attente alla cura ed alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e religioso.

Ad ingresso libero è possibile prenotare la visita all’antico monastero telefonando al 339 8195496.