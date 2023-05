A Saluzzo c’è un giardino di capperi dove batte il tempo delle meridiane

L'ingr4esso del giardino di Casa Garnero in via Pusterla

Tra i luoghi che a Saluzzo saranno aperti, sabato e domenica, nella due giorni di "La città svelata” nell'ambito di Startt, anche il giardino di Casa Garnero, all’inizio dell’antica via Pusterla, una delle più caratteristiche della città.

Si raccolgono capperi in questo luogo molto particolare, a ridosso delle mura medioevali, dove tra pietre e mattoni, vegetano centinaia di piante di Capparis spinosa.

Piante mediterranee che sono da secoli tenacemente abbarbicate ai muri della proprietà, con qualche “migrazione” sui quelli delle case lungo l’antica stradina che guarda il l Monviso.

“Il mio bisnonno già forniva di capperi le nobili famiglie saluzzesi – racconta il proprietario Fabio Garnero, architetto restauratore di meridiane (Solaria Opere). Come siano arrivate qui le piante, non lo so esattamente, ma presuppongo nel ‘700, periodo in cui “l'esotismo” iniziò a diventare un fenomeno culturale diffuso, che interessava tutte le arti, giardini compresi, dove era abitudine mettere a dimora piante di altre aree geografiche.

Lo spazio verde che si sviluppa lungo la via e verticalmente con rigogliosa vegetazione verso il ruscello sottostante, era di proprietà dei conti Saluzzo di Monterosso, casato che acquistò numeose proprietà nel centro storico dalla fine del trecento ai primi decenni del ‘700.

Poi divenne di proprietà della mia famiglia. Come il mio bisnonno anche mio nonno Angelo e lo zio Pierino Grassero, coltivavano i capperi per la vendita. Questo era il loro giardino- vivaio, dove nei terrazzamenti e nelle vasche in muratura coltivavano piantini, fiori e ortaggi per il mercato e negozi. Nella casa soprastante ora abitazione della famiglia Garnero, facevano corbeilles per le spose.

Le centinaia capperi di questo giardino potrebbe dare, anche ora, una piccola una produzione da mercato. La famiglia si limita però ad una produzione casalinga, curata dalla moglie Grazia: una ventina di barattoli per parenti e amici.

Non solo di piante, ma di “ tempo” si parlerà nel giardino: il tempo degli orologi solari, passione e mestiere del padrone di casa.

Sarà esposta una sua mostra fotografica con alcune opere e si potranno vedere quadranti sculturali non usuali come gli orologi solari dipinti. Orari sabato 15 -19 – domenica 10- 12 e 15 -19 .

Il programma di “La città svelata” oltre alle quattro location (il Giardino di Palazzo del Carretto, il Palazzo delle Arti Liberali, la Casa di Davide, Scuola Apm) aperte con visite guidate e con prenotazione obbligatoria prevede la possibilità di visita in autonomia (ingresso libero gratuito) ad altri affascinanti luoghi di Saluzzo: Le mostre a il Quartiere nella ex Caserma Musso, l'ex Asilo di San Martino - il cortile, il Palazzo comunale con la bellissima Sacrestia di Sant'Ignazio , il Chiostro di San Bernardino, la Sacrestia della Cattedrale Palazzo dei Vescovi, Giardini dell'Annunziata (con visita guidata del dott. Molinengo).

E ancora, musei aperti in tutta la città (ingresso libero, gratuito): Casa Cavassa, La Castiglia, Antico Palazzo Comunale, Casa Pellico, Fondi Storici.

Oltre a Villa Belvedere Radicati con ingresso ridotto di 3 euro (pagabile direttamente in loco).