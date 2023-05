Ad Alassio arriva "Aspettando Slow Fish": in piazza Partigiani due giorni interamente dedicati al gusto

Ad Alassio un’altra iniziativa attraente e, in questo caso, anche molto ghiotta: il 13 e il 14 maggio arriva “Aspettando Slow Fish”, una due giorni interamente dedicata al gusto.

L’evento, che anticipa la rassegna “Slow Fish Coast to Coast” in programma a Genova dal 1 al 4 giugno, intende promuovere un approccio sostenibile al mondo ittico e al buon cibo ed è particolarmente focalizzata sui prodotti locali di qualità, di mare e di terra, all’interno del Mercato dei produttori e durante i numerosi laboratori gratuiti.

Cuore pulsante dell’iniziativa sarà piazza Partigiani, dove si terranno interessanti laboratori del gusto dedicati ai più piccoli e incontri di approfondimento per i più grandi, per conoscere le erbe spontanee, i vini della Riviera di Ponente e i deliziosi abbinamenti delle birre artigianali con l’acciugotto, panino ghiotto con acciughe e salsa verde.

Un viaggio tra i meravigliosi prodotti del territorio, con specialità, presidi Slow Food, come l’asparago violetto di Albenga, l’aglio di Vessalico, il chinotto di Savona, la razza cabannina, i piatti e le preparazioni valorizzati attraverso la Denominazione Comunale di Origine De.Co., tra cui spiccano le dolci biscette di Solva o la gustosa ventre di tonno di Moglio, candidata come prodotto Arca del Gusto, per la salvaguardia di quei prodotti oggi a rischio di estinzione, e molte altre tipicità, come l’imperdibile pesto, le olive e l’olio extra vergine di oliva.

“Aspettando Slow Fish” è una meravigliosa occasione per scoprire o riscoprire prodotti, piatti e preparazioni che appartengono alla tradizione alassina, perché la bellezza della Città del Muretto si specchia anche nei suoi inimitabili sapori.

Ecco il programma di “Aspettando Slow Fish”:

La seconda anima di Alassio - Sabato 13 maggio ore 10.00

Piazza Partigiani

Alassio non è solo spiagge, Budello, ombrelloni. Incontro con alcune realtà produttive e gastronomiche, alla scoperta della seconda anima della città.

All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio intervengono: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola ; Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio; Micol Basso, Ittiturismo l’Isola; Gianluigi Nario, vice direttore CIA Savona; Alessandra Armato, Frantoio Aldo Armato.

L’appuntamento è gratuito. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Prenota qui

Mercato dei produttori - Sabato 13 maggio ore 10.00 – 19.00 - Domenica 14 maggio ore 10.00 -18.00

Piazza Partigiani

Protagonisti della piazza piccoli produttori locali, artigiani del cibo e rappresentanti di alcuni presidi Slow Food del territorio. Un’esposizione dei migliori prodotti da poter acquistare e degustare. Scopri i piatti della tradizione alassina, come la ventre, e le biscette, entrambi prodotti De.Co. e l’elenco completo degli espositori.

Laboratori del gusto

Sabato 13 maggio e Domenica 14 maggio

Piazza Partigiani

Momenti formativi e di degustazione dei prodotti del territorio rivolti ad adulti e bambini. Impara a fare la focaccia, ascolta il racconto dell’apicoltore e scopri i segreti delle api, assaggia il miele ligure, degusta i vini del territorio e tante altre prelibatezze. Scopri QUI tutti i workshop e scegli quelli che preferisci!

I laboratori sono gratuiti, la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Guarda il programma completo e prenota il tuo posto

Asta del pesce - Domenica 14 maggio ore 11.00

Porto L. Ferrari

Il pescato del giorno a prezzi imbattibili direttamente dal pescatore. Grazie alla collaborazione tra Ittiturismo “L’Isola”, Lega Coop Agroalimentare Liguria e pescheria “La Boutique del Mare” ci sarà una simulazione di un’asta del pesce, rivolta a un pubblico generico, con la finalità di sensibilizzare il consumatore su specie meno conosciute e che non sempre arrivano sui banchi delle pescherie.

Il sentiero dei tonnarotti - Domenica 14 maggio ore 9.30

Partenza: Piscina di Alassio, Via Pera

Camminata guidata sulle tracce dei "tonnarotti", alla scoperta del villaggio di Moglio, dove è nata la ventre, gustoso piatto della tradizione alassina, a base di tonno essiccato e prodotto De.Co.

Un'escursione che ti racconterà l'epopea degli operai stagionali dediti alla lavorazione del tonno. Da Alassio si raggiungerà lo scenografico borgo di Moglio, salendo per uno degli antichi percorsi pedonali e si scenderà lungo il panoramico crinale di Costa Lupara fino al giardino pubblico di Villa Fiske.

Prenotazione online dal portale di VisitAlassio nella sezione esperienze: “Il sentiero dei Tonnarotti”

Coast to Coast: via Iulia Augusta - Domenica 14 maggio ore 14.00

Partenza Piazza Partigiani – Arrivo ad Albenga

Camminata sulle tracce dell’antica strada romana, in compagnia di una guida ambientale escursionistica, tra i colori e i profumi della macchia mediterranea.

Per info e prenotazioni: +39 3381085841

Maggiori informazioni sulle iniziative nella Città del Muretto sul portale VisitALASSIO