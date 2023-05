Al Toselli uno spettacolo dei bambini e dei ragazzi del laboratorio di Officina residenza teatrale

Appuntamento al teatro Toselli di Cuneo il prossimo mercoledì 10 maggio alle 21, con CORRENTE, spettacolo realizzato dalle bambine e dai bambini e dai ragazzi e dalle ragazze del Laboratorio di Officina Residenza teatrale.

Partire da un tema, per costruire insieme una drammaturgia è la prassi artistica delle attività di laboratorio di Officina: il tema che è stato proposto ai partecipanti quest’anno e sul quale si è incentrato tutto il lavoro di questi mesi è legato alla declinazione della parola CORRENTI.

A ben pensarci “corrente” è il participio presente del verbo “correre”. E, così, correndo, siamo partiti, come sempre in modo ludico, a cercare nell’Arte, nella Natura, nella Scienza, gli spunti per raccontare i nostri pensieri e le nostre visioni.

INGRESSO LIBERO, FINO AD ESAURIMENTO POSTI