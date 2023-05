Caraglio, tutto è pronto per la mostra fotografica "Festina in Tour, storie e luighi dimenticati"

Sarà inaugurata sabato 20 maggio, alle 18, al Bioparco AcquaViva di Caraglio, l' esposizione fotografica collettiva “Festina in Tour - Storie di luoghi dimenticati”, già “Anteprima Festina Tarde - affrettati lentamente” esposta nel 2020 in Palazzo Pigorini a Parma, poi “Festina a Busca” esposta dall’11 marzo al 2 aprile in Casa Francotto a Busca.

Festina Tarde, è la corsa lenta, di chi si affretta a cambiare sempre, senza sosta, ma lo fa lentamente, proprio come le nostre città. Gli scatti esposti, ono realizzati da valenti autori italiani e internazionali, specializzati in fotografia UrbEx*.

Uno specchio di grande suggestione sui luoghi abbandonati, per portare alla luce tesori nascosti ai più, e come gesto simbolico di denuncia di quanto valore artistico non dovrebbe essere lasciato a sè stesso e allo scorrere inesorabile del tempo.

“Questa iniziativa l’ho voluta fortemente nel cuneese”, racconta Cristina Giaccardo, presidente dell’Associazione “Busca Fotoclick”, “e dopo il successo riscosso a Busca, siamo sicuri che verrà apprezzata anche qui”.

Il progetto “Festina Tarde” era partito da un’idea di due amici “Urbex” di Parma, Manuela Arcari e Antonio Piazza che “sono stati indispensabili, oltre ad aver organizzato tutto già nel 2020, a inizio marzo si son fatti carico di portare qui le stampe ed aiutare nell’ allestimento della esposizione”.

È ad ingresso libero, curata da “Busca Fotoclick” verrà esposta dal 20 maggio nel Bioparco Acqua Viva di Caraglio in frazione Bottonasco con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e sabato dalle 10 alle 24, la domenica dalle 8 alle 21.

Per scoprire di più sui fotografi, potete seguire Busca Fotoclick sulla pagina facebook e su instagram @buscafotoclick.

Gli organizzatori ringraziano tutti i fotografi partecipanti: Alessandro Malinverni, Alicia Cabassa, Antonio Piazza, Chiara Borgonovi, Chris Lunaticslayer, Cristina Giaccardo, Daniele Spinosa, Dust Brothers Inside, Gian Barollo, Giovanni Falavigna, Giuseppe Roccato, Maci Reddavide, Manuela Arcari, Mauro Lattuada, Moko Mad’moiselle, Paola Magnifico, Photoempathy, Romeo Battini, Stefano Allari, Stefano Barattini, Stefano Bolliger e Urbex in Progress.

Il termine Urbex o esplorazione urbana ha molti nomi – Urban exploration, Urbex, UE, Infiltration o Reality Hacking – che in genere indicano la perlustrazione di strutture costruite dall' uomo, abbandonate o nascoste, quasi sempre accompagnata da un'attività di documentazione fotografica.

Talvolta viene anche chiamata "speleologia urbana" o "arrampicata urbana", a seconda dei luoghi visitati.

Esempi di questa attività sono l'esplorazione di palazzi sia abbandonati che ancora abitati, di sistemi urbani di drenaggio delle acque, di tunnel di servizio, di passaggi sotterranei e simili. La fotografia e la documentazione storica sono ingredienti essenziali di questo hobby e, anche se talvolta esso può condurre allo sconfinamento su proprietà private, non è questa la regola e comunque le intenzioni sono oneste.

L'Urban Exploration è anche comunemente indicata come "infiltrazione"; per sua stessa natura l'urbex comporta diversi fattori di rischio, dai pericoli fisici veri e propri alla possibilità di infrangere la legge con relative sanzioni sia pecuniarie che penali. In diversi paesi, infatti, alcuni comportamenti connessi con l'esplorazione urbana possono violare leggi nazionali, oppure possono essere anche considerati forme abusive di accesso o lesioni della privacy.

Proprio per questo motivo la prima regola dell'esploratore urbano è: non prelevare nulla dai luoghi, mai avventurarsi da soli, fare solo fotografie e lasciare solo impronte».