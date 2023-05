Carmen Consoli, Nicolò Fabi e altri grandi nomi per Monfortinjazz 2023

Si scaldano i motori per l'edizione numero 47 di Monfortinjazz, evento musicale di grande prestigio a livello nazionale e non solo, anche per la magia del contesto, l'l’Auditorium Horzowski di Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe.

Un posto magico, uno spazio raccolto che rende i concerti un’esperienza unica e suggestiva per gli spettatori e per i grandissimi artisti internazionali che ogni anno calcano quel palco.

Per questa edizione ci sono già i primi nomi. Nicolò Fabi sarà in concerto il prossimo 9 luglio con il suo nuovo tour; il 14 luglio toccherà a John Butler; Stefano Bollani Trio si esibirà il giorno dopo, il 15.

Il 2 agosto saranno insieme sul palco Carmen Consoli e Marina Rei.

I biglietti sono già in vendita su www.ticketone.it