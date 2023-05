Dalle Langhe alle Ande, la musica di Piero Montanaro protagonista in Argentina

Per questo importante evento era prevista anche la partecipazione di Piero Montanaro, che purtroppo ha dovuto rinunciare all’ultimo momento. Tuttavia, alcune settimane prima, il cantautore aveva inviato agli organizzatori proprio la canzone Piemontèis d’Argentina, scritta apposta per il congresso e per i concerti che avrebbe dovuto tenere in alcune città della Pampa Gringa.

Appuntamento solo rimandato, come spiega Piero Montanaro, 76 anni e nessuna voglia di fermarsi: «È stata una bellissima e commovente sorpresa vedere pubblicato su alcune pagine di Facebook di amici argentini, l’esecuzione di questa nostra nuova canzone. Infatti, nessuno mi aveva anticipato la notizia. Questa composizione va ad aggiungersi a molte altre mie canzoni che i cori d’Argentina cantano e che avremmo eseguito assieme nei teatri dove avrei dovuto proporre, ancora una volta, il mio repertorio, in piemontese e in italiano. Numerose sono le mie canzoni che vengono cantate in Pampa Gringa: dalla popolare Amici miei ad altre, in piemontese come Andoma a vié, Viva j’amis, Andoma a sfojé la meila…».