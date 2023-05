Grande successo per la Caccia al Tesoro nelle Langhe® del 1° maggio

Lunedì 1° maggio 2023 si è tenuta la tredicesima edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe, organizzata da Turismo in Langa in collaborazione con l'Ente Fiera Nazionale del Tartufo Bianco d'Alba e del Baladin Open Garden, con il patrocinio della Strada del Barolo e grandi vini di Langa, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato.

Sono stati ideati sei diversi itinerari in modo tale che le squadre partecipanti potessero distribuirsi su più percorsi omogenei per caratteristiche, piacevolezza e lunghezza.

La città di Alba è stata il punto di partenza per tutti gli itinerari. I partecipanti hanno avuto la possibilità di scoprire - con prove, visite e degustazioni – i borghi delle Langhe, in modo accattivante e coinvolgente. Tappe privilegiate, oltre alle cantine che hanno aderito all’iniziativa, sono stati i padiglioni di Vinum, l’Open Garden Baladin e i Comuni di Bossolasco, Diano d’Alba e Rodello.