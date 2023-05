Le arti sceniche approdano in Alta Langa: a Gorzegno nasce il Polo Artistico Culturale di San Martino

Il nuovo Polo Artistico Culturale di San Martino sarà inaugurato dal Comune di Gorzegno sabato 6 e domenica 7 maggio 2023 insieme con la Direzione Artistica e alcuni degli eccezionali artisti che animeranno la rassegna. Il Comune, grazie ai fondi della Fondazione CRC e CRT, ha ristrutturato l'antica pieve della confraternita dei batù presso i ruderi del Castello e, nell’occasione della restituzione alla comunità, presenterà il calendario degli eventi e delle attività della stagione 2023.

Dotando l’Alta Langa di questo polo si punta a formare un centro che proponga in modo costante, durante l'intera stagione, eventi, performance e workshop attorno ai temi principali del progetto. È prevista per domenica alle ore 17.00 la conferenza stampa di presentazione della rassegna, a cura di Agenzia CRU, cui parteciperanno specialisti di scienze ambientali, marketing del territorio e produzione artistica. Durante questi due giorni di inaugurazione le aziende locali proporranno una selezione di prodotti enogastronomici per il ristoro e l'associazione Colline d'Arte eseguirà performance artistiche e spettacoli che interpretano i temi del nuovo polo, anticipando le proposte che seguiranno nei mesi a venire.

Sono tre i principali filoni della programmazione: ambiente e attività all'aperto, forme contemporanee di arte performativa e figurativa e promozione della salute e del benessere naturale. Nel corso delle due giornate di inaugurazione verranno annunciate le attività continuative di formazione nell’ambito delle arti sceniche – circo contemporaneo, danza e teatro – e il ricco calendario di eventi, spettacoli e concerti che impegneranno l’Alta Langa da maggio a ottobre.

Si aprirà sabato 6 maggio alle ore 17.00 con la Giornata Aperta di prova per l'attività Circus Langa. A seguire, alle ore 18.00, performance di Acrobatica Aerea di Fiammetta Lari, artista che potrete ritrovare impegnata nel workshop di acrobatica dell’11 giugno. Infine alle 19.00 il Centro Olistico e la Scuola di Streghe a cura Castellotto di Pan presenteranno le proprie attività nella cornice di un rinfresco circondati dalla natura.

Le sfide e gli obiettivi del progetto vengono illustrati dal direttore artistico Aragorn Molinar con queste parole: “La piccola comunità di Gorzegno è un esempio virtuoso di un nuovo paradigma che rappresenta la sfida sociale dei prossimi decenni: per sua natura è un luogo in cui si fondono in armonia le attività umane e l’ambiente naturale con un’urbanistica in equilibrio con il paesaggio e un insito rapporto ecologico tra insediamenti umani e boschi selvatici. È volontà dell’attuale Amministrazione fondere le caratteristiche tipiche di una comunità rurale con la vitalità culturale normalmente associata alle grandi città, così da risolvere la contrapposizione di senso comune tra abitudini di vita sostenibili in un ambiente naturale, ma con un’offerta culturale e sociale scarsa e provinciale, versus modalità urbane ad alto impatto ambientale, ma con una ricca vitalità culturale e sociale. Consideriamo la soluzione proposta a questo dilemma come obiettivo principale del progetto del nuovo polo”.

Nell’occasione, domenica 7 maggio alle ore 10.00 si svolgerà anche la prima passeggiata guidata al nuovo sentiero “Scorci d’Alta Langa” di Gorzegno, mentre il pomeriggio sarà dedicato, oltre alle esibizioni e alle presentazioni dei workshop, al Convegno di Interpretazione del Paesaggio con Franco Correggia, Enrico Rivella e Fabrizio Bisacco e la moderazione del direttore artistico del progetto Aragorn Molinar. Alle 18.00 sarà possibile gettare uno sguardo sulla danza contemporanea di Irene Valesano e, alle 19.30, sulla flessibilità della contorsionista Arianna Campagna. Entrambe le artiste terranno nei prossimi mesi workshop dedicati alle rispettive discipline.



“Raccontarsi nel passato per trovarsi nel presente, per poter allungare i rami dell'albero che a guardar bene non sono altro che radici capovolte”. In anteprima ieri sera, giovedì 4 maggio alle ore 20.00, l’attrice e drammaturga Ilaria Weiss ha portato in scena lo spettacolo ‘Agata, la guerra è delle donne’. L’interprete ha adattato per il teatro i racconti delle radici di Agata, donna simbolica di tutte le donne, a partire dalle testimonianze raccolte nelle comunità rurali della lotta femminile quotidiana per la famiglia e per legittimare una propria posizione nella società.



Per tutta la programmazione, con attività per tutti ed esibizioni specifiche per famiglie, appuntamento sabato 6 maggio dalle 17.00 alle 21.30 e domenica 7 maggio dalle 10.00 alle 21.30 in Via Castello, a Gorzegno.