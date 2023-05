Magiche storie e montagne incantate alla Chiesa di San Paolo a Caraglio

Domenica 14 maggio ore 16.30 presso la Chiesa di San Paolo a Caraglio, andrà in scena “Di magiche storie e montagne incantate”. La compagnia Il Melarancio accompagnerà le famiglie in un magico viaggio alla scoperta delle persone e delle creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi.

Appuntamento della stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero.

Uno Spettacolo di narrazione e teatro di figura con musica dal vivo; tre personaggi (un attore narratore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista) racconteranno alcune storie intrecciate, legate da una cornice narrativa dove a parlare è la Montagna stessa, in cui i personaggi dei racconti prendono forma e vita.

Da bambini, un tempo, alla scuola elementare, imparavamo una buffa frase per ricordare il nome delle Alpi: Ma Con Gran Pena Le Re Ca Giù; era un piccolo trucco che aiutava la memoria, eppure nella fantasia diventava qualcosa di più, quasi una formula magica, che come l’Apriti Sesamo delle Mille e una notte, spalancava le porte ad un mondo sconosciuto, misterioso e da scoprire. Nel nostro immaginario, con un po’ di timore reverenziale, per la sua grandezza, la montagna diventava una presenza viva e pensavamo a lei quasi come ad una persona …