Musica, storia e letteratura: tre serate in valle Varaita con Elena Varvello, Luca Morino e Davide Longo

L’Unione Montana Valle Varaita organizza, con la collaborazione tecnica di Segnavia - Porta di Valle, la rassegna culturale “La valigia delle voci”, composta da tre serate con altrettanti autori che propongono spettacoli che si muovono intorno a musica, storia e letteratura e si svolgono a Verzuolo, Piasco e Melle tra maggio e giugno.



Nel primo spettacolo, venerdì 19 maggio a Verzuolo presso Palazzo Drago, Elena Varvello propone una lettura di celebri pagine letterarie dedicate a storia e resistenze; venerdì 9 giugno Luca Morino porterà a Piasco, nella sala polivalente Dott. Serra, le suggestioni dell’incontro tra luoghi della valle e suoni; nell’ultimo appuntamento della rassegna, venerdì 23 giugno all’Ala comunale di Melle, Davide Longo racconta l’incontro tra Giuseppe e Maria con l’aiuto della penna e della chitarra di Fabrizio De André. Tutti gli eventi si svolgono alle ore 21 e sono a partecipazione gratuita.

L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti, prenotabili su www.vallidelmonviso.it/eventi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio turistico di valle al numero di telefono 0175.978321 o via email a info@unionevallevaraita.it.



«Con questa rassegna di incontri culturali vogliamo proporre tre momenti di svago di alto livello – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – , spaziando dalla letteratura alla musica: come da una capiente valigia, abbiamo estratto tre voci che ci sapranno accompagnare alla scoperta di tematiche di vario genere. Voglio ringraziare in particolare Davide Longo, che è un assiduo frequentatore della valle Varaita per ragioni personali e, oltre ad esibirsi in una delle serate, ha curato anche la direzione artistica di questa rassegna».



Venerdì 19 maggio a Verzuolo (Palazzo Drago, via Marconi 13) si svolge “Giorni di fuoco”: la poetessa, scrittrice e docente alla Scuola Holden di Torino Elena Varvello accompagna gli spettatori in un viaggio tra la Storia e le storie, la guerra e le questioni private, la Resistenza e le resistenze, con il racconto degli anni che hanno infuocato il mondo rivisto attraverso le pagine indimenticabili di Beppe Fenoglio, Elsa Morante, Cesare Pavese. Pagine da ricordare, ora più che mai, mentre il fuoco brucia di nuovo la terra ucraina.



Venerdì 9 giugno a Piasco (Sala Polivalente Dott. Serra, via Umberto I 145) va in scena “Soundscape”: Luca Morino, cantante, chitarrista e scrittore già fondatore e leader del gruppo musicale Mau Mau, analizza lo spaesamento magico del nostro Lontano Ovest italiano, suggerendo una lettura dei luoghi geografici attraverso suoni registrati sul posto e abbinando ad essi brani letterari e musicali.



Venerdì 23 giugno a Melle (Ala comunale, piazza Marconi 1) si tiene “Quando Giuseppe incontra Maria”: Davide Longo, scrittore, autore de Il Mangiatore di pietre e docente alla Scuola Holden di Torino si esibisce in una lezione spettacolo che, partendo da un dipinto di Raffaello, mette sotto la lente d'ingrandimento uno dei grandi misteri dei Vangeli, così come ce l'hanno raccontato la penna e la chitarra di Fabrizio De André. In un'ora o poco Longo smonta la magnifica canzone dedicata dal cantautore genovese all'incontro tra Giuseppe e Maria, usando come attrezzi un dipinto, una scena di Mission Impossible e il "Nessun dorma" della Turandot.