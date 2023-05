Grande attesa per il ritorno del ‘TEDxCuneo’: nell’ex chiesa di San Francesco gli otto speaker ‘extraordinari’ [VIDEO]

Tutto pronto, ormai, per la terza edizione del TEDxCuneo: nel complesso monumentale di San Francesco – nuova location per l’evento, tradizionalmente ospitato nei locali del Varco di piazza Foro Boario – si sono tenute oggi (5 maggio) le prove generali della manifestazione, che avrà luogo domani a partire dalle ore 14.30.



Al centro dell’edizione numero tre il tema ‘Extraordinario’, declinato attraverso gli occhi e le parole degli otto relatori che si alterneranno sul palco: Patrizia Scanu, Antonio Perfido, Andrea Vanzo, Alberto Giannone, Valerio Di Tana, Valeria Angione, Emanuele Elo Usai e Mauro Bonaiuti.



Qui sotto, quattro chiacchiere con Valerio Di Tana:

I biglietti per assistere in presenza all’evento sono andati sold out in tempo da record.Sarà comunque possibile seguire l’evento in live streaming e incontrare gli speaker in piazza Virginio grazie all’installazione del maxischermo a ingresso libero. La diretta sarà ugualmente accessibile da smartphone, tablet o computer.