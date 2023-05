Tosca, Motta e Caterina Caselli per "Città in note" a Cuneo: al via l'evento che fa dialogare luoghi e musica

Torna a Cuneo "Città in note", la rassegna ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo, giunta alla sua terza edizione, propone un fitto programma di concerti, talk, workshop, performance e incursioni musicali che abiteranno beni storici della città ma anche piazze, vie e parchi.

Dal 24 al 29 maggio 22 incontri, sette repliche, 11 location, più di 100 performer per l'evento creato per far dialogare la bellezza dei luoghi con la bellezza e potenza della musica. Da Bach alla musica elettronica, dagli artisti per un pubblico giovane ai concerti rivolti ad un pubblico più vasto.

La presentazione dell'evento questa mattina a Cuneo, nel Salone d'onore, alla presenza della vicepresidente di Artea Michela Giuggia, del direttore Davide De Luca, dell'assessora alla Cultura Cristina Clerico, del direttore artistico Claudio Carboni e del presidente del Conservatorio di Cuneo Mattia Sismonda.

Un programma molto ricco, trasversale, che punta a valorizzare i luoghi della cultura della città attraverso eventi musicali di alto profilo. Tragli appuntamenti più attesi il concerto di Motta, che sarà anche protagonista, con Caterina Caselli, del primo appuntamento in programma, targato The Youth Factor, il progetto speciale di Artea per avvicinare i giovani al mondo della cultura e della produzione di cultura. Chi, meglio di Caterina Caselli, può parlare ai giovani di questo?

Attesa anche per il concerto di Tosca, raffinatissima artista, protagonista di un evento che la vedrà su due palchi diversi: prima al teatro Toselli e poi in San Francesco, dove si sposterà, assieme a tutto il pubblico, per chiudere la sua esibizione a lume di candela.

L'assessora Cristina Clerico ha ricordato gli esordi della rassegna, in pieno Covid, quando nessuno riusciva ad immaginare come sarebbe cambiato il mondo degli eventi live, in presenza del pubblico. "Una scommessa su cui il Comune ha sempre creduto. Questa è l'edizione della maturità", ha commentato.

Il direttore artistico Claudio Carboni ha presentato il programma: "E' trasversale, si va dalla musica classica a quella elettronica. Ma con un filo conduttore: creare il miglior modo per legare la musica al luogo e viceversa, leggere la città attraverso i luoghi con la musica".

Grande coinvolgimento anche per il Conservatorio Ghedini, da sempre partner della rassegna ma quest'anno in modo più significativo. Coinvolti i vari dipartimenti, da quello del pop jazza a quella classico. Fino al grande evento finale, dove si esibiranno più di 150 persone.

Per il dettaglio del programma, invitiamo a consultare il file allegato. Ricordiamo che gli eventi sono già acquistabili, quando a pagamento, e prenotabili, se gratuiti,

Prenotazioni e biglietti su ticket.it oppure cliccando qui