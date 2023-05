Oroscopo di Corinne: la settimana dal 5 al 12 maggio

ARIETE: Vi attende al varco una settimana rigurgitante di impegni, gente da ammansire e altra da spronare, ritrovi gaudenti e corrucci persistenti, contatti con mezzi matti e necessità di vedere chiaro in una faccenda dai lati oscuri. Una femmina, presa da dilemmi, abbisognerà di un sostegno morale mentre ad un uomo un po’ ottuso dovrete fare la paternale. Per quanto concerne la salute abbiate cura del basso ventre, della schiena, del pancino e del fegatino!

TORO: Si sa che la tenacia viene premiata: non arrendetevi dunque dinanzi ad eventuali ostacoli e guardate avanti dove ci sarà ancora parecchio da vedere e godere… Presto vi toglierete un peso sentendovi meglio sia psicologicamente che fisicamente, così come incontri carini o corteggiamenti bislacchi lambiranno single, vedovi o separati. Acquazzoni permettendo concedetevi un giretto al mare o in collina e se festeggiate il compleanno aspettatevi una squisita sorpresina.

GEMELLI: Al di fuori delle solite quattro mura, dei pensieri cupi o della attanagliante routine, ritagliate degli spazi per voi, coltivando un hobby, organizzando un combino, facendovi un personale regalino… Se ciò non fosse attuabile imparate a convivere con i problemi magari minimizzandoli visto che entro l’estate si dissolveranno licenziando l’affanno… Temporanee incomprensioni con il partner e vulnerabilità ad infiammazioni, cervicali o imbarazzi intestinali.

CANCRO: Non fate programmi a lunga scadenza e gustate l’attimo fuggente visto che le sospirate realizzazioni giungeranno al momento opportuno e quando meno ve lo aspettate… Occhio inoltre a non offendere involontariamente chi vi vuole bene perché così facendo minereste un rapporto a cui tenete. Fastidi pertinenti quattrini, tipi meschini, enti pubblici o privati, figliolo da omaggiare o combini per una cenetta o una serata speciale. Sabato e domenica movimentati.

LEONE: Approfittate degli ultimi sprazzi del trigono di Giove al fine di inquadrare faccende spinose, reclamare ciò che vi spetta, concludere un affare o anche solo semplicemente vivere un po’ più pacificamente senza stare costantemente sulla corda e con i nervetti saltellanti… Qualche nativo parteciperà ad un ritrovo, cerimonia o festicciola. I malintesi mal accoppiati abbonderanno mentre le coppiette perfette inizieranno a fare progetti. Pressione ballerina.

VERGINE: Perplessi e giù di carreggiata non riuscirete a coordinarvi come vorreste cullandovi sull’amaca dell’apatia almeno finché un accadimento, una sorpresa, un evento o un miglioramento non porterà uno spizzico di luce nella quotidianità. Tra sabato e martedì preventivate un imprevisto, una buffa scoperta, un contrattempo o un acciacco da lenire. Fattibili delle visite gradite, un acquisto convenienti, dei trambusti nel solito ambiente e un’amica a cui chiedere un favore.

BILANCIA: Chi nasce lupo non diventerà mai agnello e le persone non cambiano: fatevene una ragione e non seguitate a persistere sui ben conosciuti errori di valutazione. Con una frecciatina mirata rimbeccherete chi si crede onnipotente così come sarete alle prese con scartoffie e documenti da firmare o controllare. Tra giovedì e lunedì e senza esitazione dovrete prendere una decisione. Gli sbalzi di temperatura favoriranno invece infreddature o doloretti sparsi.

SCORPIONE: Qualcheduno vi ha stufato e amareggiato? Beh metteteci una pietra sopra e volgete gli sguardi altrove perché chi non vi ama non vi merita! Rammentate che essendo questo un periodo contorto pigliare granchi è più facile di quanto supponiate al punto di dover far della diffidenza un baluardo. Il plenilunio del 5 maggio invece protegge e spalleggia consentendo di commutare un sogno in realtà o riscattarvi contro nemici o avversità. Conoscenza interessante.

SAGITTARIO: L’ottimismo è il rimedio per ogni male: per tal motivo il mostrarvi positivi attirerà la buona sorte e se qualcosina non funge tranquillizzatevi perché presto vedrete risolversi nel migliore dei modi una angustiante faccenda. Qualcuno ha commesso degli immani errori nei vostri confronti rasentando il paradosso ed è giusto che vi facciate valere! Fattibili dei contatti con medici, legali o agenti immobiliari. Se nutrite dei dubbi un’amica vi aiuterà a decifrarli!

CAPRICORNO: Non aspettatevi nulla dagli altri contando unicamente sulle vostre forze per portare avanti ciò che vi sta a cuore. Con Marte opposto qualcosina andrà fuori posto, vi incavolerete causa la scorrettezza di un tipo curiosone ed impiccione o litigherete col partner causa divergenze di opinione. Ciononostante una allettante novella busserà alla finestrella cancellando il malumore e ritemprandovi un pochettino. Il week end invece riserverà fatti strani ma anche allegria.

ACQUARIO: Ed eccolo qui il mese delle mamme, delle spose e delle rose… Affrontatelo degnamente imparando a volervi bene e a non peccare di ingenuità partendo dal presupposto che il rispetto è alla base di qualsiasi relazione… Una gioia si alternerà ad una preoccupazione mentre quasi miracolosamente risolverete una questione o vi solleverete da un tormentone… Non malaccio sarebbe, nel weekend, evadere dalla routine od organizzare un combino distensivo e carino.

PESCI: Diversi contesti stanno per mutare e quasi certamente a vostro vantaggio ma non senza una posteriore prova da superare… Saturno, rallentando tutto, consiglia di armarvi di santa pazienza e sedere sulla riva ed aspettare in quanto i cosiddetti tempi migliori stanno per arrivare ma per ora meglio non prendere decisioni affrettate e non inalberarvi per cavolate sparate da persone intronate. Aggeggi da aggiustare e conteggi da revisionare. Sabato convulso e non scevro di inghippi.

Con l’augurio che le stelle di maggio portino, ad ognuno di voi, un gradito omaggio!