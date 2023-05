Motori, campionato italiano di velocità femminile: buona la prima per Arianna Barale

Sabato 29 e domenica 30 aprile è andato in scena il primo Round del campionato italiano di velocità femminile, in concomitanza e nella stessa “griglia” del campionato europeo femminile.

Arianna Barale sedicenne tesserata con il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo (è la più giovane di tutto il circus), si presentava al via con la Kawasaki Ninja 400 del team Pedercini, carica e determinata nonostante, per i soliti motivi di budget, abbia potuto effettuare solamente un turno di prove prima delle qualifiche ufficiali.

Arianna non si fa attendere e piazza un tempo di 1’,55” che le permette di agguantare nelle qualifiche la quinta posizione assoluta e la terza per il campionato italiano.

Gara uno, disputata al sabato con un vento gelido, vede Arianna transitare all’arrivo sesta assoluta e ad un passo dal podio per quanto riguarda il CIV.

In gara due, corsasi la domenica, dopo una estenuante battaglia con una pilota israeliana ed una sudafricana, la borgarina si classifica settima assoluta e nuovamente quarta per la classifica dell’italiano.

La classifica della prima prova del campionato italiano velocità femminile è la seguente: 1^ Roberta Ponziani (Yamaha); 2^ Sara Cabrini (Kawasaki); 3^ Aurelia Cruciani (Yamaha); 4^ Arianna Barale (Kawasaki).

“Sono molto felice per l’ottima performance - ha riferito Arianna Barale -, considerando anche il fatto che non ho potuto effettuare test in precedenza, desidero ringraziare, oltre ai miei sponsor, anche il Team Pedercini, che mi ha messo a disposizione una moto al top”.

Arianna prenderà ora parte ad una gara extra campionato della categoria GP, che si disputerà sul famoso circuito francese “Paul Ricard” di Le Castellet, in sella ad una moto messa a disposizione dalla concessionaria Honda Marino Moto di Savigliano.