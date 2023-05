A Saluzzo presentazione del libro “La Guerra Invisibile” di Maurizio Pagliassotti

Il Comitato di Cuneo Possibile e il coordinamento dei medici della Caritas di Saluzzo propongono alla cittadinanza la presentazione del libro “La Guerra Invisibile” dello scrittore torinese Maurizio Pagliassotti, giovedì 18 maggio alle ore 18,30 a Saluzzo presso L’Ortica Libreria Indipendente (Via della Resistenza 4a).

Nel suo reportage, l’autore ripercorre i 6000 km di viaggio lungo le frontiere europee da Briançon al confine turco-iraniano, passando per le terre martoriate della Bosnia Erzegovina e nei luoghi cuore della celebre “Rotta Balcanica”, per raccontare la guerra silenziosa che l’Europa conduce contro i migranti.

Proprio all’indomani dell’approvazione del Decreto Cutro da parte del Parlamento Italiano, l’incontro sarà l’occasione per riflettere sulle politiche che l’occidente adotta nel contrastare la fuga dei migranti, sul ruolo di trafficanti (“smuggler” come più correttamente li definisce Pagliassotti), sulla disperazione delle persone in cerca di una vita migliore.

Dialogheranno con l’autore l’imprenditrice sociale Giulia Maccagno e Paolo Allemano, ex Sindaco di Saluzzo e medico del locale coordinamento di volontari della Caritas.

Ingresso libero.