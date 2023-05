La Farmaè cambia sede: trasferimento da Bagnolo a Nichelino per 50 dipendenti: proclamato lo stato di agitazione

Arriva dalla Filcams Cgil di Cuneo l'annuncio dello stato d'agitazione dei circa 50 dipendenti della Farmaè di Bagnolo Piemonte. Si tratta di una società quotata sul mercato AIM e attiva nell'e-retailing (vendita online) di prodotti per la salute e il benessere di tipo parafarmaceutico.

La Farmaè, grande realtà con sede a Viareggio, ha chiuso nell'ottobre del 2021 l'acquisizione di AmicaFarmacia (titolare della farmacia Madonna della Neve di Bagnolo Piemonte).

Da quell'anno ad operare nella sede di via Roma 64, sono circa 50 i dipendenti. Personale, secondo quanto riporta il sindacato, composto perlopiù da giovani e donne della zona.

Durante le ultime assemblee con i lavoratori si è comunicata la volontà di trasferire la sede piemontese di Farmaè da Bagnolo Piemonte a Nichelino, nel torinese, entro il 26 luglio di quest'anno.

Una comunicazione arrivata già a gennaio.

"La Filcams Cgil di Cuneo - scrive il segretario Filcams Edmondo Arcuri - ha avviato una serie di incontri finalizzati a tutelare le lavoratrici e i lavoratori sia economicamente sia nella gestione della vita quotidiana, poiché la tratta Bagnolo Piemonte-Nichelino e' di circa 100 chilometri di strada statale, per un tempo di percorrenza di circa due ore tra andata e ritorno, questo comporterebbe un impegno temporale di 12 ore consecutive lontano dal proprio domicilio."



"Abbiamo richiesto - continua Arcuri - l’attivazione di strumenti come lo Smart Working flessibile di tre giornate alla settimana per il personale amministrativo, buoni carburante e sostegno economico."



"L'azienda - prosegue la nota - dopo oltre tre mesi di trattative, ha comunicato l'intenzione di istituire, per i circa 50 dipendenti, un servizio di bus-navetta Bagnolo/Nichelino fino al 31 dicembre 2023, salvo verifiche a fine anno, ed il riconoscimento di una giornata alla settimana di smart working."



L'ultima assemblea sindacale si è tenuta il 3 maggio scorso.



"Sono risultate insufficienti le proposte di Farmae' - conclude Arcuri - azienda

quotata in borsa, in fase di grandissima espansione, economicamente molto solida e leader nel mercato italiano. Metteremo in campo tutte le azioni necessarie al fine di tutelare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori in questa difficile vertenza."