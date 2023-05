Premiati i progetti vincenti di "Modello ECO Saluzzo"

A poco più di due anni dalla maturità si sono ritrovati gli ex alunni della 4^F e 5^E corso geometri anno 2020-2021, per un evento speciale: la premiazione del progetto “modulo ECO Saluzzo”.

Il progetto, nato nell’anno scolastico 2019-2020, prevedeva la progettazione di un modulo prefabbricato da adibirsi a due funzioni distinte: l’una, a bivacco abitativo da integrarsi nella nostra realtà montana o semplicemente nei boschi, l’altra, a modulo ludico-ricreativo da utilizzarsi nei parchi delle nostre città.

Le regole erano semplici e chiare, progettare un’unità off-grid , utilizzando materiali e sistemi a minimo impatto ambientale. Secondo un approccio legato all’intero ciclo di vita del manufatto (Life Cycle Thinking) e guidato dalla logica delle 3R: Reduce (riduzione dell’uso di materiali inquinanti ed emissioni di CO2 nella loro produzione). Reuse (Utilizzo di scarti di lavorazione o materiali derivati da processi di riciclaggio, nonché di componenti che hanno già assolto la loro funzione primaria). Recycle (impiego di materiali prodotto di riciclo e che possano essere riciclati a fine vita).

Altrettanto l’obiettivo: progettare e poi realizzare ciò che si era ideato. Scegliendo il lavoro migliore. Poi due anni di rallentamenti causa pandemia e inaspettati rinvii

Ed ecco, finalmente, il 29 aprile tutti riuniti nella sala d’onore del Palazzo Saluzzo di Monterosso. Grande è l’emozione: innanzitutto il ritrovarsi, lo scambiarsi le notizie, chi lavora, chi studia, lo scoprire chi ha redatto il progetto migliore.

I 15 lavori sono esposti nella grande sala, assieme ad alcuni modellini in legno. La giuria qualificata è già all’opera. I quattro componenti, i geometri Laura Bruno e Massimiliano Dutto del Collegio geometri, la Presidente Confindustria settore Legno e Arredamento la dott.ssa Mariella Bono e l’architetto esperto in sostenibilità Andrea Vissio, analizzano e discutono ogni progetto.

I voti della giuria pubblica (poco meno di 750), raccolti con votazione su web, sono nella busta .

Ed ecco il grande momento: tra commenti ed ovazioni, vengono citati in ordine crescente tutti i progetti sino a giungere alle prime posizioni.

Per la sezione “modulo abitativo”, la miglio proposta progettuale risulta essere l’elaborato di Fabio Fortalla, aggiudicandosi sia il premio della Giuria Qualificata che il premio della Giuria Pubblica. Per il “modulo ludico-ricreativo”: Cristina Anzari prima per la giuria Qualificata e Mattia Garza con Stefano Giordana, primi per la Giuria Pubblica.

Un premio particolare e un ringraziamento va sicuramente a tutti i partecipanti, che anche in anni difficili, come quelli appena trascorsi, hanno saputo lavorare con tenacia e passione, esprimendo il meglio di se stessi.