“A scuola di legno": vince il mobile a forma di gatto della Scuola Primaria di Govone

È stato rivelato nella mattinata di ieri, giovedì 4 maggio, il progetto vincitore del concorso “A Scuola di Legno” che dal 2016 coinvolge molte classi quarte di istituti comprensivi della provincia di Cuneo.



L'iniziativa è promossa dalla Sezione Legno Arredo di Confindustria Cuneo, in collaborazione con le Scuole Tecniche San Carlo.



In epoca di intelligenza artificiale questo progetto intende portare la cultura del legno nelle scuole, attraverso la diffusione dei valori della cultura produttiva del nostro territorio, in un percorso attraverso la conoscenza della qualità dei prodotti realizzati dalle imprese della filiera del legno stimolando l’intelligenza manuale dei bambini.



Dagli esordi sono stati coinvolti oltre 3.000 bambini. Il titolo dell’edizione 2021-2022, era “Legno, maestro di sostenibilità”. Hanno aderito 16 scuole per un totale di 34 classi e 620 alunni.



A corollario del progetto, il bando “Disegna un mobile per la tua scuola” ha visto concorrere 26 classi.



L'idea è quella di ideare un mobile per la propria classe. Il progetto vincitore, selezionato da una commissione composta da professionisti, viene realizzato dalle Scuole Tecniche San Carlo per poi venire "svelato" nell'anno scolastico successivo, quando gli alunni frequenteranno l'ultimo anno di scuole elementari.



A vincere l'edizione è stata la sezione A del plesso di Govone, che ha convinto la giuria composta da tecnici e imprenditori: Mariella Bono (Sild Srl), Claudio Groppo (F.lli Groppo Srl) e Aurelio Andreis (mastro falegname delle Scuole Tecniche San Carlo). Il mobile, disegnato dai bambini, è stato interamente realizzato in legno d’ontano, assemblato senza utilizzo di ferramenta e con il solo utilizzo di acquerelli e materiale atossico per la colorazione dai ragazzi delle Scuole San Carlo.



Il nome del progetto vincitore è “Il Gatto di Alice” che rappresenta lo "Stregatto" di Alice ne "Il paese delle meraviglie".



«La fantasia dei miei studenti è eccezionale, abbinata alla cura dei dettagli – il commento entusiasta di Gabriella Benzi, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Govone –. La scuola lavora molto su progettazione, innovazione e metodo: ciò conferma il buon apprendimento. Si parte dall’idea ma la si progetta, ringrazio tutti gli attori del progetto che hanno colto l’importanza di premiare i ragazzi con un oggetto fisico e non con una somma, consentendo la visualizzazione immediata del cammino compiuto».

Da un lato la consegna del mobile, dall’altro la continuazione del cammino con il proseguimento delle attività didattiche in classe per l’edizione 2023-2024. Il tema è “Legno: Bello e Buono”: hanno aderito 22 scuole per un totale di 31 classi e 517 bambini. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e patrocinato da Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, PEFC Italia, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Cuneo, Cluster Legno Cuneo e Politecnico di Torino.