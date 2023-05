Nuovo direttivo per l’Associazione Solidarietà Organizzata del Sangue ODV

In data 27 aprile il direttivo in carica dell’Associazione SOS (Solidarietà Organizzata del Sangue)

si è riunito per l'assemblea annuale dei soci. All’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del bilancio e anche la destinazione degli aiuti alle persone in difficoltà.

Anche per il 2022 il bilancio si è chiuso in attivo grazie alle entrate derivate dai contributi versati dalle Aziende Sanitarie per le sacche di sangue e plasma raccolte, dalle donazioni liberali e dal 5x1000.

Paola Morre, membro del direttivo riferisce che “purtroppo il problema della carenza di donatori e, di conseguenza, della scarsità di sangue e plasma è persistente, ma nel nostro piccolo noi cerchiamo sempre di fare......e oltre a fare una donazione effettiva di sangue o plasma, riusciamo anche ad aiutare le persone che ci vengono segnalate in difficoltà per perdita lavoro, problemi di salute o economici. Anche questa volta siamo quindi riusciti ad andare incontro a queste segnalazioni che sono state accolte e che ora verranno gestite.”

Tra le associazioni di donatori di sangue che operano nella Granda, infatti S.O.S.- Solidarietà Organizzata del Sangue, destina la totalità del ricavato derivante dalle donazioni di sangue e plasma a progetti di solidarietà.

Sempre in questa assemblea è stato deliberato il nuovo direttivo. Dopo diversi mandati Fabrizio Folco (presidente) Ivo Formento (segretario) e Fulvio Peano (vicepresidente) lasciano il posto a Claudia Pascero (presidente) Paola Morre (segretario) e Claudio Aimar (vicepresidente).

Alessandra Conte collaborerà nella gestione della segreteria.

Un grande ringraziamento per il profuso impegno al direttivo uscente e un augurio di buon lavoro per le nuove cariche, a cui non manca di certo l’entusiasmo per promuovere la cultura del dono, sensibilizzare e reclutare nuovi donatori.

Per far parte dell’associazione SOS è sufficiente segnalare la propria adesione al momento della donazione di sangue nei Centri Trasfusionali della Provincia (Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva), successivamente si verrà contattati dal Direttivo ed invitati a partecipare all’Assemblea annuale per proporre eventuali richieste di solidarietà. Chi non può donare sangue o plasma perché non idoneo, può sempre fare una donazione liberale o attraverso il 5 per mille indicando il codice fiscale 96028560041 nella casella “scelta destinazione del cinque per mille” e successivamente apporre la propria firma.