Valdieri: presentato il Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Mosca Under 19 e Under 23 (VIDEO)

Il Municipio di Valdieri ha ospitato, nella mattinata di venerdì 5 maggio, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano Individuale di Pesca con la Mosca Under 19 e Under 23, in programma sulle sponde del Torrente Gesso sabato 20 e domenica 21 maggio.

All'organizzazione del prestigioso evento hanno collaborato il Comune di Valdieri, la SDP (Società Dilettantistica Pescatori) Albesi e la sezione FIPSAS di Cuneo, i cui rappresentati sono intervenuti alla conferenza (nello specifico erano presenti il sindaco Guido Giordana, Edoardo Ferrero, Domenico Taricco ed il presidente Giacomo Pellegrino).

Giordana, dopo avere illustrato la manifestazione, ha anche annunciato la kermesse che interesserà Valdieri ed Entracque nel weekend successivo (27 e 28 maggio): "Move to be green - #Sportivi per natura", prima edizione di un evento che vuole celebrare gli sport outdoor del territorio. Tra gli ospiti d'onore la sciatrice Marta Bassino e l'alpinista Tamara Lunger.